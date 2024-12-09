Carlos Pena Lega Persija Jakarta Bawa Pulang Poin Penuh dari Markas Semen Padang

Persija Jakarta menang 1-0 atas Semen Padang di markas lawan (Foto: Persija Jakarta)

PADANG - Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, merasa lega setelah berhasil melewati ujian berat dari Semen Padang. Ia mengapresiasi perjuangan Macan Kemayoran dalam laga pekan ke-13 Liga 1 2024-2025.

Persija sukses menundukkan Semen Padang 1-0. Pertandingan itu berlangsung di Stadion GOR Haji Agus Salim, Padang, Sumatra Barat, Jumat 6 Desember 2024 malam WIB.

Laga tersebut berlangsung alot sejak awal pertandingan. Semen Padang tak mampu memanfaatkan sejumlah peluang yang ada. Namun, tim tamu mampu mengunci kemenangan lewat gol tunggal dari Ryo Matsumura (67’).

Pena mengakui Persija Jakarta harus bersusah payah mencetak gol. Pelatih asal Spanyol itupun mengapresiasi jiwa pantang menyerah para pemain.

“Kami dapat meraih kemenangan karena setiap pemain memiliki jiwa kompetitif,” kata Pena dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Senin (9/12/2024).

“Pertandingan ini tidak mudah. Semen Padang menekan kami, mereka bermain dengan motivasi tinggi di depan suporter, dan bermain dengan intensitas tinggi,” sambung pria berusia 41 tahun itu.