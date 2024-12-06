Hasil Semen Padang vs Persija Jakarta di Liga 1 2024-2025: Menang 1-0, Macan Kemayoran Melesat ke Posisi 2 Klasemen!

HASIL Semen Padang vs Persija Jakarta di Liga 1 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- sukses meraih kemenangan dengan skor 1-0.

Laga Semen Padang vs Persija Jakarta digelar di Stadion Gelora Haji Agus Salim, Padang, Jumat (6/12/2024) malam WIB. Gol semata wayang dalam laga ini dicetak oleh Ryo Matsumura pada menit ke-67.

Hasil ini membuat Persija Jakarta merangsek naik ke posisi dua klasemen sementara Liga 1 2024-2025 dengan koleksi 24 poin. Sementara Semen Padang, mereka memperpanjang tren minornya dan masih terpuruk di dasar klasemen.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persija Jakarta yang tancap gas sejak menit awal mendapat peluang di menit ke-6 lewat koneksi Marko Simic-Gustavo Almeida. Namun barisan pertahanan Semen Padang masih mampu meredam serangan tersebut dengan baik.

Semen Padang mampu mengancam gawang Persija Jakarta di menit ke-13 lewat tendangan jarak jauh Gala Pagamo. Kendati terus mendapat tekanan, tim berjuluk Kabau Sirah itu kerap menebar ancaman lewat skema serangan balik cepat.

Pada menit ke-22, tim tuan rumah nyaris membuka keran gol karena tendangan Cornelius Stewart melenceng tipis. Sementara, Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- masih terus mencari celah menembus pertahanan Kabau Sirah.

Macan Kemayoran mendapat beberapa peluang, salah satunya di menit ke-37 lewat tendangan Syahrian Abimanyu yang masih melebar. Namun setelah itu, serangan kedua tim masih buntu. Alhasil, Semen Padang dan Persija Jakarta masih bermain tanpa gol.