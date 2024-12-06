Hasil Persik Kediri vs Madura United di Liga 1 2024-2025: Diwarnai Kartu Merah, Macan Putih Menang Tipis 1-0!

HASIL Persik Kediri vs Madura United di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Macan Kemayoran sukses menang dengan skor tipis 1-0.

Laga Persik Kediri vs Madura United digelar di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (6/12/2024) sore WIB. Gol semata wayang dalam laga ini dicetak Hamra Hehanusa (15’).

Laga ini sendiri turut diwarnai kartu merah. Madura United dipaksa bermain dengan 10 orang saja pada menit ke-88 karena Sandi Arta Samosir dikartu merah wasit.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan langsung tancap gas sejak menit awal dengan saling jual beli serangan. Peluang demi peluang mampu didapat Persik Kediri dan Madura United kendati belum berbuah gol.

Macan Putih akhirnya membuka keran gol pada menit ke-15 lewat sontekan Hamra Hehanusa. Madura United mencoba untuk mencetak gol penyama kedudukan.

Gempuran demi gempuran dilancarkan oleh tim berjuluk Laskar Sape Kerrab itu. Salah satu peluang yang mereka dapat di menit ke-30 lewat tendangan Maxuel yang masih bisa diamankan pertahanan Persik Kediri.

Persik Kediri juga kerap menebar ancaman ke gawang tim tamu. Namun pada akhirnya, tidak ada tambahan gol. Macan Putih unggul sementara 1-0 atas Madura United di babak pertama.