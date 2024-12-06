Hasil Borneo FC vs PSIS Semarang di Liga 1 2024-2025: Sengit, Laga Berakhir 0-0!

HASIL Borneo FC vs PSIS Semarang di Liga 1 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Laga yang berjalan sengit itu berakhir dengan skor 0-0.

Duel Borneo FC vs PSIS Semarang berlangsung di Stadion Batakan, Balikpapan, Jumat (6/12/2024) sore WIB. Kedua tim sama-sama punya sederet peluang untuk mencetak gol, tetapi gagal dimanfaatkan dengan baik.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan bermain terbuka sejak awal yang membuat jual beli serangan terjadi. Borneo FC pun mendapat salah satu peluangnya pada menit ke-11 lewat tendangan Mariano Peralta yang masih melambung tinggi di atas mistar gawang PSIS Semarang.

PSIS Semarang nyaris membuka keran golnya di menit ke-20 lewat tendangan Gali Freitas yang membentur mistar gawang. Sementara itu, Borneo FC juga kerap menebar ancaman ke gawang tim tamu.

Peluang emas Borneo FC pun tercipta di menit ke-30. Namun sayangnya, sundulan dari Stefano Lilipaly masih melebar ke sisi kiri gawang PSIS Semarang.

Di sisa lima menit waktu normal babak pertama, kedua kesebelasan terus jual beli serangan. Peluang demi peluang juga cukup banyak didapatkan kedua tim. Namun pada akhirnya, Borneo FC dan PSIS Semarang harus bermain imbang tanpa gol di babak pertama.