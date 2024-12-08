Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Bundesliga 2024-2025 di iNews Malam Ini: Ada VfL Wolfsburg vs Mainz, Hoffenheim vs SC Freiburg!

Karina Astawidara , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |16:59 WIB
Jadwal Siaran Langsung Bundesliga 2024-2025 di iNews Malam Ini: Ada VfL Wolfsburg vs Mainz, Hoffenheim vs SC Freiburg!
Saksikan Bundesliga 2024-2025 live di iNews malam ini. (Foto: iNews)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Bundesliga 2024-2025 di iNews malam ini akan diulas Okezone. Sejumlah laga seru siap tersaji, di antaranya ada VfL Wolfsburg vs Mainz hingga Hoffenheim vs SC Freiburg.

Ya, Volkswagen Arena kembali menjadi panggung pertarungan seru dalam lanjutan Bundesliga putaran ke-13. VfL Wolfsburg akan menjamu FSV Mainz dalam laga krusial yang akan digelar malam ini.

Mainz

Kedua tim hanya terpaut satu posisi dan satu poin di klasemen sementara Bundesliga 2024-2025. Hal ini menjadikan pertandingan tersebut pun jadi salah satu duel paling dinanti.

Wolfsburg saat ini menempati peringkat ke-8 dengan koleksi 18 poin dari 12 pertandingan. Sementara itu, FSV Mainz berada tepat di atasnya, di posisi ke-7, dengan raihan 19 poin.

Selisih satu poin membuat laga ini menjadi momentum penting bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi mereka. Bagi Wolfsburg, kemenangan berarti melompati Mainz sekaligus membuka peluang merangsek ke zona Eropa.

Sementara itu, Mainz datang dengan motivasi tinggi. Mereka siap mempertahankan posisinya di papan tengah atas, bahkan mungkin menembus lima besar.

Wolfsburg menunjukkan performa solid di kandang dengan mencatat empat kemenangan dari enam laga terakhir di Volkswagen Arena. Di sisi lain, Mainz juga sedang dalam performa yang menjanjikan dengan tiga kemenangan beruntun, termasuk hasil gemilang melawan tim-tim besar Bundesliga.

