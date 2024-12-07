Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Bayern Munich vs Heidenheim di Bundesliga 2024-2025: Menang 4-2, Die Roten Makin Nyaman di Puncak Klasemen

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |23:26 WIB
Hasil Bayern Munich vs Heidenheim di Bundesliga 2024-2025: Menang 4-2, <i>Die Roten</i> Makin Nyaman di Puncak Klasemen
Suasana laga Bayern Munich vs Heidenheim di Bundesliga 2024-2025. (Foto: Bundesliga)
A
A
A

MUNICH Bayern Munich berhasil menaklukkan Heidenheim di pekan ke-13 Bundesliga 2024-2025, pada Sabtu (7/12/2024) malam WIB. Bermain di Allianz Arena, Munich, Jerman, tim berjuluk Die Roten itu tepatnya menang dengan skor 4-2.

Bayern Munich sempat mendapatkan perlawanan yang sengit dari tim tamu di awal pertandingan. Terbukti setelah gol pertama Bayern yang diciptakan Dayot Upamecano di menit 18, Heidenheim mencetak gol penyeimbang di menit 50 berkat Mathias Honsak.

Lalu di menit 56, Jamal Musiala membawa Bayern unggul kembali. Leon Goretzka juga mencetak gol hingga membuat skor di menit 84 saat itu Die Roten unggul 3-1.

Heidenheim sempat memperkecil ketertinggalan lagi di menti 85. Namun, semua perjuangan itu pupus ketika Musiala mencetak gol lagi di menit 90+1’.

Bayern Munich vs Heidenheim (Bundesliga)

Dengan kemenangan 3-2 itu, Bayern kini semakin nyaman bertengger di puncak klasemen sementara Liga Jerman 2024-2025. Bayern memiliki 33 poin, dan unggul enam angka.

Halaman:
1 2
      
