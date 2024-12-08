Piala AFF 2024 Resmi Berganti Nama Jadi ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau AMEC 2024!

PIALA AFF 2024 resmi berganti nama menjadi ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (AMEC). Pengumuman itu disampaikan di laman resmi AFF, ASEAN United.

“AFF DAN Mitsubishi Electric, mitra utama ASEAN Championship meluncurkan logo dan identitas merek baru untuk turnamen. Alhasil, nama turnamen pun berubah dari AFF Mitsubishi Electric Cup menjadi ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024,” tulis laman resmi ASEAN United.

Turnamen yang mempertemukan antarnegara ASEAN ini pertama kali digelar pada 1996. Dalam periode 1996-2004. turnamen ini bernama Piala Tiger, merujuk ke sponsor turnamen yang notabene salah satu produk minuman asal Thailand.

Namun, mulai edisi 2007, nama turnamen berganti menjadi Piala AFF. Titel Piala AFF + sponsor berlangsung dari 2007 hingga 2022.

Mulai 2024, nama turnamen bukan lagi Piala AFF, melainkan ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau AMEC 2024. Dalam semua pemberitaan di laman resmi ASEAN United, titel ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau AMEC 2024 yang dikedepankan.

Alhasil, laman pssi.org maupun kitagaruda.id yang merupakan official website milik PSSI juga menggunakan ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau AMEC 2024 sebagai titel turnamen di semua pemberitaan mereka.