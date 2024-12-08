Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala AMEC 2024: Shin Tae-yong Anggap Myanmar Lawan Berat buat Timnas Indonesia, Ini Penyebabnya!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |12:02 WIB
Piala AMEC 2024: Shin Tae-yong Anggap Myanmar Lawan Berat buat Timnas Indonesia, Ini Penyebabnya!
Shin Tae-yong menilai Myanmar akan jadi lawan berat Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
A
A
A

YANGON – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyebut Timnas Myanmar sebagai lawan berat jelang matchday 1 Grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (AMEC 2024). Sebab, ada perbedaan besar dalam skuad kedua kesebelasan di turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu.

Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (AMEC 2024) akan digelar 8 Desember hingga 5 Januari 2025. Indonesia tergabung di Grup B bersama Myanmar, Vietnam, Laos, dan Filipina.

TC Timnas Indonesia jelang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 di Bali (Foto: PSSI)

Seperti edisi sebelumnya sejak 2018, Piala AFF memainkan laga kandang-tandang dari fase grup hingga final. Indonesia akan melakoni pertandingan pertamanya di kandang Myanmar.

Duel Timnas Myanmar vs Timnas Indonesia itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Thuwunna, Yangon, Senin 9 Desember 2024 pukul 19.30 WIB. Di atas kertas, Skuad Garuda dijagokan untuk menang.

Saat ini skuad Timnas Indonesia telah berada di Myanmar untuk melakoni persiapan selanjutnya. Shin langsung menggeber anak asuhnya dengan sejumlah menu latihan sejak Jumat 6 Desember 2024.

Jelang laga perdana, pria asal Korea Selatan itu mengakui Myanmar akan jadi lawan berat. Sebab, The Burmese Lion menurunkan pemain-pemain terbaiknya.

Halaman:
1 2
      
