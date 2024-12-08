Dicueki Shin Tae-yong meski Minat Bela Timnas Indonesia, Pemain Keturunan Ini Bantai Calvin Verdonk 5-0 di Liga Belanda 2024-2025!

DICUEKI Shin Tae-yong meski minat bela Timnas Indonesia, pemain keturunan bernama Dean James membantai Calvin Verdonk 5-0 di Liga Belanda 2024-2025. Momen itu terjadi ketika klub Dean James, Go Ahead Eagles, menjamu tim Calvin Verdonk, NEC Nijmegen, di pekan ke-15 Liga Belanda 2024-2025, Minggu (8/12/2024) dini hari WIB.

Dalam laga tersebut, baik Dean James dan Calvin Verdonk sama-sama mentas sebagai fullback kiri dalam pola 4-2-3-1. Namun, Dean James bermain lebih baik.

(Dean James (paling kiri) membantu Go Ahead Eagles menang 5-0 atas NEC Nijmegen. (Foto: Instagram/@gaeagles)

Terbukti, pesepakbola 24 tahun ini mencetak satu gol via tendangan bebas di menit 58. Gol ini sekaligus memastikan Go Ahead Eagles menang 5-0 atas NEC Nijmegen.

Hasil ini tentunya membuat Calvin Verdonk sakit hati. Terlebih, wing back kiri Timnas Indonesia ini baru saja masuk tim terbaik Liga Belanda 2024-2025 bulan November 2024.

"Kami datang ke sini dengan percaya diri, tapi kemudian Anda dengan cepat tertinggal 3-0. Lalu semuanya mengalir begitu saja. Saya tidak tahu bagaimana kita bisa seperti itu. Itu sangat buruk," kata Calvin Verdonk, Okezone mengutip dari Forza NEC.

Dean James Tertarik Bela Timnas Indonesia

Medio Oktober 2024, Dean James diwawancara salah akun media sosial sepakbola, @arsiptimnas. Dalam wawancara tersebut, Dean James terang-terangan ingin membela Timnas Indonesia.

“Nenek saya lahir di sana (Surabaya). Sejauh ini PSSI belum pernah menghubungi saya,” kata Dean James, Okezone mengutip dari akun @arsiptimnas.