Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dicueki Shin Tae-yong meski Minat Bela Timnas Indonesia, Pemain Keturunan Ini Bantai Calvin Verdonk 5-0 di Liga Belanda 2024-2025!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |10:59 WIB
Dicueki Shin Tae-yong meski Minat Bela Timnas Indonesia, Pemain Keturunan Ini Bantai Calvin Verdonk 5-0 di Liga Belanda 2024-2025!
Shin Tae-yong belum tertarik naturalisasi Dean James. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

DICUEKI Shin Tae-yong meski minat bela Timnas Indonesia, pemain keturunan bernama Dean James membantai Calvin Verdonk 5-0 di Liga Belanda 2024-2025. Momen itu terjadi ketika klub Dean James, Go Ahead Eagles, menjamu tim Calvin Verdonk, NEC Nijmegen, di pekan ke-15 Liga Belanda 2024-2025, Minggu (8/12/2024) dini hari WIB.

Dalam laga tersebut, baik Dean James dan Calvin Verdonk sama-sama mentas sebagai fullback kiri dalam pola 4-2-3-1. Namun, Dean James bermain lebih baik.

Dean James (paling kiri) membantu Go Ahead Eagles menang 5-0 atas NEC Nijmegen. (Foto: Instagram/@gaeagles)

(Dean James (paling kiri) membantu Go Ahead Eagles menang 5-0 atas NEC Nijmegen. (Foto: Instagram/@gaeagles)

Terbukti, pesepakbola 24 tahun ini mencetak satu gol via tendangan bebas di menit 58. Gol ini sekaligus memastikan Go Ahead Eagles menang 5-0 atas NEC Nijmegen.

Hasil ini tentunya membuat Calvin Verdonk sakit hati. Terlebih, wing back kiri Timnas Indonesia ini baru saja masuk tim terbaik Liga Belanda 2024-2025 bulan November 2024.

"Kami datang ke sini dengan percaya diri, tapi kemudian Anda dengan cepat tertinggal 3-0. Lalu semuanya mengalir begitu saja. Saya tidak tahu bagaimana kita bisa seperti itu. Itu sangat buruk," kata Calvin Verdonk, Okezone mengutip dari Forza NEC.

Dean James Tertarik Bela Timnas Indonesia

Medio Oktober 2024, Dean James diwawancara salah akun media sosial sepakbola, @arsiptimnas. Dalam wawancara tersebut, Dean James terang-terangan ingin membela Timnas Indonesia.

“Nenek saya lahir di sana (Surabaya). Sejauh ini PSSI belum pernah menghubungi saya,” kata Dean James, Okezone mengutip dari akun @arsiptimnas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189633/shin_tae_yong_dipecat_pssi_pada_awal_2025_pssi-J4Dj_large.jpg
Timnas Indonesia di Tahun 2025: Dari Pemecatan Shin Tae-yong hingga Gagal Lolos Semifinal SEA Games 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189416/tiga_pelatih_top_dunia_berikut_ini_menolak_menangani_timnas_indonesia-T109_large.jpg
3 Pelatih Top Dunia yang Menolak Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 John Heitinga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189407/timnas_finlandia_berpotensi_lawan_timnas_indonesia_di_fifa_series_2026_huuhkajat-Sp4e_large.jpg
Timnas Indonesia Resmi Lawan Finlandia di FIFA Series 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189292/john_heitinga_disebut_telah_menolak_tawaran_melatih_timnas_indonesia-MqAB_large.jpg
Media Belanda Ungkap Fakta Mengejutkan Usai John Heitinga Tolak Tawaran Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/14/11/1655769/waspadai-kejutan-indonesia-di-futsal-sea-games-2025-tuan-rumah-thailand-bersiap-kqw.webp
Waspadai Kejutan Indonesia di Futsal SEA Games 2025, Tuan Rumah Thailand Bersiap
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/14/tim_biliar_indonesia_sea_games_2025.jpg
Membanggakan! Biliar Indonesia Tambah Perunggu, Total 2 Perak dan 2 Perunggu di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement