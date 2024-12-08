Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kata-Kata Berkelas Direktur PEC Zwolle Usai Eliano Reijnders Resmi Perpanjang Kontrak hingga 2027

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |04:40 WIB
Kata-Kata Berkelas Direktur PEC Zwolle Usai Eliano Reijnders Resmi Perpanjang Kontrak hingga 2027
Eliano Reijnders resmi perpanjang kontrak hingga 2027 di PEC Zwolle (Foto: Instagram/@eliano.r)
A
A
A

KATA-KATA berkelas dilontarkan Direktur Teknik PEC Zwolle Gerry Hamstra usai Eliano Reijnders resmi perpanjang kontrak hingga Juni 2027. Menurutnya, adik Tijjani Reijnders itu pemain yang menarik.

Eliano yang kontraknya habis di penghujung musim kini bisa bernafas lega. Sebab, kedua pihak menemukan titik terang dengan melakukan perpanjangan kontrak hingga 2027.

Eliano Reijnders resmi perpanjang kontrak di PEC Zwolle (Foto: Instagram/@eliano.r)

Hamstra antusias dengan kabar ini. Ia menyebut, penggawa Timnas Indonesia itu merupakan pemain yang menarik bagi PEC Zwolle karena kepiawaiannya bermain di berbagai posisi.

"Eliano adalah jebolan dari klub ini,” tutur Hamstra, dilansir dari situs PEC Zwolle, Minggu (8/12/2024).

“Dia bisa bermain di berbagai posisi, yang membuatnya menjadi pemain yang sangat menarik,” sambung pria asal Belanda itu.

Hamstra senang karena Eliano memperpanjang masa baktinya bersama PEC Zwolle. Klub yang bermarkas di Stadion IJsseldelta itu bisa mengandalkan sang pemain selama dua musim ke depan.

Halaman:
1 2
      
