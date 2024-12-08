Bermodal Pemain Muda, Asnawi Mangkualam Yakin Timnas Indonesia Bicara Banyak di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

Asnawi Mangkualam yakin Timnas Indonesia bicara banyak di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (Foto: PSSI)

ASNAWI Mangkualam bicara soal peluang Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Meski menurunkan pemain muda, ia percaya diri Skuad Garuda bisa meraih hasil bagus.

Turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu akan berlangsung pada 8 Desember 2024 sampai Januari 2025. Timnas Indonesia tergabung dalam Grup B bersama Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Laos.

Di ajang tersebut, Timnas Indonesia tidak menggunakan kekuatan utamanya. Shin Tae-yong memilih untuk memainkan pemain muda yang didominasi dengan rata-rata usia di bawah 22 tahun.

Asnawi tak risau soal Timnas Indonesia yang tampil dengan kekuatan pemain muda. Pemain berusia 25 tahun itu tetap yakin Tim Merah Putih bisa bicara banyak di Piala AFF 2024.

“Tentunya di AFF kali ini kami (Timnas Indonesia) banyak menurunkan pemain-pemain muda,” kata Asnawi, dikutip dari instagram Futbolita TV, Jumat (6/12/2024).

“Tapi kita tetap optimis bisa meraih hasil yang baik di Piala AFF (2024),” tegas bek Port FC itu.