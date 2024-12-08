Laga Persebaya Surabaya vs Arema FC Diwarnai Keributan di Tribun Stadion GBT, Aremania Menyusup?

SURABAYA – Keributan kecil sempat terjadi di tribun Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) pada laga Persebaya Surabaya vs Arema FC. Namun, insiden itu segera bisa diredam.

Laga Persebaya Surabaya vs Arema FC memang selalu panas. Larangan kedatangan Aremania ke stadion pun dikeluarkan guna antisipasi kondusivitas Kota Surabaya.

Namun, ada dugaan beberapa oknum Aremania menyusup yang kemudian ditangkap oleh Bonek sehingga memicu keributan. Insiden itu terpantau terjadi di sisi selatan tribun media pada Sabtu 7 Desember 2024 sore WIB.

Ketua Tim Panpel Persebaya Surabaya Ram Surahman mengatakan, ada beberapa insiden di tribun saat pertandingan berlangsung. Tapi seluruh peristiwa yang terjadi bisa dikoordinasikan dan diamankan oleh jajaran petugas keamanan.

"Jadi ada sedikit insiden di sana tetapi kami dari Panpel menyampaikan terima kasih kepada Pak Kapolrestabes yang teman-teman harus tahu pola penanganan di ring 1, itu sudah ada pola baru yang diperkenalkan oleh Pak Kapolrestabes," kata Ram, dikutip Minggu (8/12/2024).

Lebih lanjut, Ram menjelaskan tak ada insiden besar di laga Derby Jawa Timur yang berjalan panas ini. Hal ini karena pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak keamanan, darı Polrestabes Surabaya, serta unsur-unsur lainnya.