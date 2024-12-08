Pesan Penyemangat Ardi Idrus Bantu Persebaya Surabaya Kalahkan Arema FC 3-2 dengan 10 Pemain

SURABAYA – Pesan penyemangat dari Ardi Idrus membantu Persebaya Surabaya mengalahkan Arema FC 3-2 dengan 10 pemain. Sebab, situasinya tidak memungkinkan untuk Bajul Ijo untuk meraih tiga poin.

Gol William Marcilio pada menit ke-82 membuat laga di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 7 Desember 2024 sore WIB, itu berpotensi berakhir 2-2. Apalagi, Persebaya bermain dengan 10 orang.

Hal itu terjadi Bruno Moreira menerima kartu merah sejak menit 80. Namun, hanya dengan 10 pemain, anak asuh Paul Munster justru terus berupaya menekan, hingga akhirnya membuahkan gol penalti Flavio Silva di injury time.

Ternyata, ada pesan penyemangat dari Ardi yang diserahi ban kapten usai Bruno dikartu merah. Ia mengaku hanya mengingatkan rekan-rekan setim untuk tetap fokus.

"Bicara kami kehilangan Bruno, cuma kami yang ada di lapangan yang bisa membantu kami, jadi harus fokus melawan mereka," kata Ardi usai laga, dikutip Minggu (8/12/2024).

"Saya bicara karena kita lihat di laga-laga sebelumnya, kami pasti akan cetak gol kalau kebobolan, makanya kami yakin akan cetak gol, apalagi bermain di kandang sendiri, kami punya motivasi sendiri, kami enggak mau seri, enggak mau kalah, dan itu motivasinya Persebaya," terang eks Persib Bandung itu.