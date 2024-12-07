Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Joel Cornelli Beberkan Penyebab Arema FC Kalah 2-3 dari Persebaya Surabaya

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |23:07 WIB
Joel Cornelli Beberkan Penyebab Arema FC Kalah 2-3 dari Persebaya Surabaya
Suasana laga Persebaya Surabaya vs Arema FC di Liga 1 2024-2025. (Foto: Avirista Midaada/MPI)
A
A
A

SURABAYA - Pelatih Arema FC, Joel Cornelli mengungkapkan kesalahan anak buahnya di sejumlah momen menjadi penyebab Singo Edan kalah 2-3 dari Persebaya Surabaya di pekan ke-13 Liga 1 2024-2025, pada Sabtu (7/12/2024) sore WIB. Andai saja tak banyak kesalahan sendiri, Joel Cornelli percaya hasilnya akan berbeda.

Kesalahan terparah yang dilakukan Arema jelas terjadi di akhir laga, sebab karena kesalahan sendiri itu, Persebaya dapat mencetak gol kemenangan via penalti yang dieksekusi oleh Flavio Silva.

Dalam laga melawan Arema FC, Persebaya Surabaya memang memainkan serangan cepat, yang membuat Malik Risaldi akhirnya dilanggar di kotak penalti, dan wasit menunjuk titik putih. Flavio Silva pun menunaikan tugasnya dengan baik dan membuat skor 3-2 untuk Persebaya.

Usai laga, Joel Cornelli mengungkapkan kekecewaannya pasca pertandingan yang seharusnya Arema bisa meraih hasil imbang di kandang Persebaya. Padahal sejak awal pertandingan timnya memang ditekankan untuk mengantisipasi kesalahan - kesalahan kecil terutama di sepertiga pertahanan sendiri.

Persebaya Surabaya vs Arema FC (Avirista Midaada/MPI)

"Kita memulai pertandingan dengan penguasaan bola dan menekan lawan, tapi lawan bisa mencetak gol pertama memanfaatkan peluang yang ada, setelah gol pertama kita mengubah sedikit strategi untuk bisa lebih menekan," ucap Joel Cornelli, saat konferensi pers secara virtual pada Sabtu (7/12/2024).

Ketika melakukan serangan itulah, Bajul Ijo kembali mencuri gol keduanya memanfaatkan kelengahan di sektor pertahanan sebelah kanan. Skor 0-2 itu diakui sempat membuat kepercayaan diri pemainnya sedikit turun.

"Tapi tim bisa bangkit dan mencetak gol pertama di akhir babak pertama. Di babak kedua kita mencoba untuk bermain lebih menekan, untuk bisa mencetak gol memanfaatkan peluang yang ada," sambung Joel Cornelli.

Di saat Arema optimis meraih hasil imbang hingga menit akhir, ternyata ada sebuah kesalahan umpan darı pemain di lini pertahanan sendiri. Hal itu mampu dimanfaatkan dengan tusukan darı Malik Risaldi, yang berbuah pelanggaran di kotak penalti.

