HOME BOLA LIGA INDONESIA

Manjakan Suporter, Persikota Tangerang Hadirkan Terobosan Baru dalam Pembelian Tiket

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |06:48 WIB
Manjakan Suporter, Persikota Tangerang Hadirkan Terobosan Baru dalam Pembelian Tiket
Persikota Tangerang semakin memanjakan suporternya di Liga 2 2024-2025 (Foto: Persikota FC)
A
A
A

TANGERANG - Persikota Tangerang menghadirkan terobosan baru dalam urusan pembelian tiket untuk memanjakan suporter. Sebab, pembelian tiket kandang kini bisa dilakukan secara digital.

Penerapan itu mulai diberlakukan saat Persikota menjamu Persikabo daĺam lanjutan Liga 2 2024-2025. Laga itu akan dimainkan di di Stadion Benteng Reborn, Tangerang, pada Minggu (8/12/2024) pukul 15.00 WIB.

Persikota Tangerang

Dalam pertandingan ini, YUKK Payment Gateway digandeng sebagai official payment partner. Kerja sama itu diharapkan tidak hanya memberikan hiburan bagi para penggemar sepakbola, tetapi juga memperkenalkan teknologi pembayaran digital yang praktis dan efisien.

QRIS, sebagai solusi pembayaran utama yang disediakan untuk memungkinkan pembelian tiket secara mudah dan cepat. Itu baik secara langsung di stadion maupun secara online melalui website.

“Kami sangat mendukung perkembangan sepakbola di Tanah Air. Kami ingin sepakbola kita berkembang menjadi lebih baik, sehingga kita bisa berkompetisi di level dunia," kata Agustino, Chief Marketing Officer YUKK Payment Gateway.

"Dan ini adalah langkah awal kami untuk mendukung perkembangan olahraga di Indonesia. Kami berharap layanan kami dapat mempermudah penggemar dalam mendapatkan tiket dan memberikan pengalaman transaksi yang lebih praktis dan aman,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
