5 Penyebab Manchester United Kalah 2-3 dari Nottingham Forest di Liga Inggris 2024-2025, Nomor 1 Bikin Ruben Amorim Naik Darah

BERIKUT lima penyebab Manchester United kalah 2-3 dari Nottingham Forest di Liga Inggris 2024-2025. Salah satunya bakal bikin pelatih Ruben Amorim naik darah.

Man United tumbang 2-3 dari Nottingham pada pertandingan di Stadion Old Trafford, Manchester, Inggris, Minggu (8/12/2024) dini hari WIB. Itu merupakan kekalahan kedua beruntun bagi Iblis Merah.

Lantas, apa penyebab Man United kalah 2-3 dari Nottingham Forest? Simak ulasan berikut ini.

5 Penyebab Manchester United Kalah 2-3 dari Nottingam Forest

5. Rotasi Skuad





Amorim lagi-lagi merotasi skuadnya pada pertandingan kali ini. Ia nampak masih belum menemukan the winning team di Man United, yang sedikit banyak juga akibat cedera serta akumulasi kartu.

Hal ini berdampak pada gaya main Man United yang sedikit berbeda dibandingkan pekan lalu. Sistem memang perlahan sudah ditanamkan, tetapi pemain masih perlu adaptasi.

4. Gol Cepat





Sundulan Nikola Milenkovic di menit kedua mampu membobol gawang Man United. Gol cepat itu bikin rencana yang sudah disusun matang jadi berantakan.

Hasilnya terlihat beberapa menit kemudian. Bruno Fernandes dan kawan-kawan jadi main terburu-buru dalam mengeksekusi peluang.