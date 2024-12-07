Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timor Leste vs Thailand di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |16:58 WIB
Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timor Leste vs Thailand di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024
Timnas Thailand akan hadapi Timor Leste di laga perdana Grup A AMEC 2024. (Foto: Instagram/Changsuek)
A
A
A

JADWAL siaran langsung laga Timor Leste vs Thailand di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Pertandingan yang disiarkan secara live di Vision+, tepatnya di channel Sportstars itu tepatnya akan dimainkan pada Minggu 8 Desember 2024 malam WIB.

Seperti yang diketahui, Timor Leste vs Thailand merupakan laga di pekan pertama Grup A Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Pertandingan tersebut akan dimainkan di Stadion Hang Day, yang berlokasi di Hanoi, Vietnam.

Secara di atas kertas, Thailand jelas diunggulkan untuk menang. Mengingat secara ranking dunia pun kedua tim terpaut jauh.

Timor Leste tercatat berada di peringkat 196 dunia. Sementara ranking FIFA Thailand saat ini berada di posisi 97 dunia.

Timnas Thailand (ig/changsuek)

Thailand pun juga berstatus sebagai tim paling sukses di turnamen yang dulunya disebut Piala AFF tersebut. Bagaimana tidak, dari total 14 edisi Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup yang sudah dimainkan, Thailand mencatatkan tujuh gelar juara dunia.

Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 nanti pun akan menjadi penampilan ke-15 Thailand di turnamen tersebut. Itu berarti Thailand tak pernah absen dalam kompetisi antar negara se-Asia Tenggara tersebut.

Halaman:
1 2
      
