HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Menang 3-0 atas Myanmar di Laga Pembuka Grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |13:11 WIB
Timnas Indonesia Menang 3-0 atas Myanmar di Laga Pembuka Grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024?
Shin Tae-yong bisa bikin Timnas Indonesia menang telak atas Myanmar. (Foto: AFC)
TIMNAS Indonesia menang 3-0 atas Myanmar di laga pembuka Grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024? Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menghadapi Myanmar di markas lawan pada Senin, 9 Desember 2024 pukul 19.30 WIB.

Meski bermaterikan pemain muda, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- tetap diunggulkan meraih kemenangan. Kehadiran pemain-pemain berpengalaman seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Marselino Ferdinan dan Rafael Struick bisa menjadi pembeda bagi skuad asuhan Shin Tae-yong.

Shin Tae-yong sering menang melawan Myanmar. (Foto: PSSI)

Okezone memprediksi Timnas Indonesia bisa menang selisih tiga gol atas Myanmar. Kehadiran Shin Tae-yong bisa menjadi tolok ukurnya.

Shin Tae-yong rutin membantai Myanmar sewaktu memimpin Timnas Indonesia di berbagai kelompok umur. Di SEA Games 2021, Timnas Indonesia U-23 asuhan Shin Tae-yong menang 3-1 atas Myanmar.

Selanjutnya di Piala AFF U-19 2022, Timnas Indonesia U-19 racikan Shin Tae-yong menggilas Myanmar 5-1. Satu lagi, Timnas Indonesia tidak memiliki sejarah kalah dari Myanmar di ajang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup, atau yang dulunya bernama Piala AFF.

Dari lima pertemuan, Timnas Indonesia menang empat kali dan sekali imbang. Kemenangan yang dicetak Timnas Indonesia didapat dengan skor telak. Di edisi 1996, Timnas Indonesia menang 6-1, disusul 6-2 pada 1998, 5-0 (2000), 0-0 (2002) dan 3-0 (2008).

