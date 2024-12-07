Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Head-to-Head Myanmar vs Timnas Indonesia Jelang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024: Siapa Lebih Unggul?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |08:01 WIB
<i>Head-to-Head</i> Myanmar vs Timnas Indonesia Jelang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024: Siapa Lebih Unggul?
Head to Head Timnas Myanmar vs Timnas Indonesia jelang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 menarik untuk diulas (Foto: PSSI)
A
A
A

HEAD-to-head Timnas Myanmar vs Timnas Indonesia jelang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 menarik untuk diulas. Laga itu akan berlangsung di Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar, Senin 9 Desember 2024 pukul 17.30 WIB.

Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (AMEC 2024) atau turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu akan berlangsung mulai Minggu 8 Desember. Timnas Indonesia sendiri tergabung di Grup B.

Timnas Myanmar

Selain Myanmar, di grup tersebut bercokol Timnas Vietnam, Timnas Laos, dan Timnas Filipina. Tentu laga pertama kontra The Burmese Lion akan krusial untuk perjalanan Indonesia.

Lantas, seperti apa head-to-head kedua kesebelasan? Berdasarkan data Transfermarkt, Myanmar justru unggul dengan enam kemenangan dan tiga imbang dalam 13 pertemuan di semua ajang.

Namun, data tersebut tidak memasukkan lima pertemuan di Piala AFF. Dalam lima kesempatan itu, Indonesia empat kali menang dan hanya sekali meraih imbang.

Bila ditotal, maka Indonesia delapan kali menang dan empat imbang melawan Myanmar di semua ajang. Tentu saja, Skuad Garuda unggul dari sang calon lawan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/14/11/1655559/hasil-liga-inggris-liverpool-dekati-empat-besar-arsenal-menang-dramatis-berkat-gol-bunuh-diri-rrs.jpg
Hasil Liga Inggris: Liverpool Dekati Empat Besar, Arsenal Menang Dramatis Berkat Gol Bunuh Diri
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/13/timnas_futsal_putri_indonesia_lolos_ke_semifinal_s.jpg
Luis Estrela Ungkap Kunci Timnas Futsal Putri Indonesia Lolos Semifinal SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement