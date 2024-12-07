Head-to-Head Myanmar vs Timnas Indonesia Jelang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024: Siapa Lebih Unggul?

HEAD-to-head Timnas Myanmar vs Timnas Indonesia jelang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 menarik untuk diulas. Laga itu akan berlangsung di Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar, Senin 9 Desember 2024 pukul 17.30 WIB.

Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (AMEC 2024) atau turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu akan berlangsung mulai Minggu 8 Desember. Timnas Indonesia sendiri tergabung di Grup B.

Selain Myanmar, di grup tersebut bercokol Timnas Vietnam, Timnas Laos, dan Timnas Filipina. Tentu laga pertama kontra The Burmese Lion akan krusial untuk perjalanan Indonesia.

Lantas, seperti apa head-to-head kedua kesebelasan? Berdasarkan data Transfermarkt, Myanmar justru unggul dengan enam kemenangan dan tiga imbang dalam 13 pertemuan di semua ajang.

Namun, data tersebut tidak memasukkan lima pertemuan di Piala AFF. Dalam lima kesempatan itu, Indonesia empat kali menang dan hanya sekali meraih imbang.

Bila ditotal, maka Indonesia delapan kali menang dan empat imbang melawan Myanmar di semua ajang. Tentu saja, Skuad Garuda unggul dari sang calon lawan.