HOME BOLA LIGA INDONESIA

Gara-Gara Hal Ini, Persib Bandung Bisa Batal Rekrut Pemain Baru di Bursa Transfer Paruh Musim Liga 1 2024-2025

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |02:00 WIB
Gara-Gara Hal Ini, Persib Bandung Bisa Batal Rekrut Pemain Baru di Bursa Transfer Paruh Musim Liga 1 2024-2025
Persib Bandung siap belanja pemain di jendela bursa transfer mendatang. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak menegaskan tertarik untuk mendatangkan sejumlah pemain di bursa transfer paruh musim Liga 1 2024-2025. Hanya saja, rencana itu bisa batal jika pihak manajemen Persib tak memberikannya dana untuk membeli pemain.

Seperti yang diketahui, saat ini Persib tengah berjuang merebut posisi pertama di Liga 1 2024-2025. Untuk itu, amunisi tambahan dibutuhkan saat jendela transfer dibuka pada 19 Desember 2024.

Kendati demikian, anggaran ternyata bisa menjadi masalah. Pelatih asal Kroasia ini menilai anggaran jelas yang akan menentukan langkah Persib Bandung di bursa transfer pemain paruh musim ini,0 terutama untuk bisa mendatangkan pemain baru.

“Semua tergantung budget. Jika saya mendapat anggaran maka akan ada (perubahan), tapi jika tidak ada anggaran, maaf (tidak ada),” ujar Bojan Hodak, Sabtu (7/12/2024).

Persib Bandung vs Zhejiang FC

Bojan Hodak mengaku berkeinginan untuk mendatangkan pemain baru. Tak hanya di satu posisi, namun di seluruh lini, baik depan, tengah atau belakang.

“Semua posisi. Selalu dibutuhkan pemain yang lebih bagus di setiap posisi,” bebernya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
