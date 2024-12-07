Hasil Liga Italia 2024-2025 Semalam: Atalanta vs AC Milan 2-1, Inter Milan Hajar Parma

Hasil Liga Italia 2024-2025 semalam menampilkan kemenangan Atalanta 2-1 atas AC Milan (Foto: X/@Atalanta_BC)

HASIL Liga Italia 2024-2025 semalam sudah diketahui. Duel Atalanta vs AC Milan berakhir 2-1, sementara Inter Milan menghajar Parma 3-1 di kandang sendiri.

Kendati bermain lebih awal, Inter tetap garang. Anak asuh Simone Inzaghi berhasil menghancurkan tuan rumah Parma 3-1 di Stadion Giuseppe Meazza, Milan.

Tiga gol Inter disarangkan Federico Dimarco (40’), Nicolo Barella (53’), dan Marcus Thuram (66’). Sedangkan, Parma mengemas gol hiburan lewat bunuh diri Matteo Darmian (81’).

Hasil positif ini membawa Inter semakin dekat dengan capolista. Nerazzurri kini mengemas 31 poin dari 14 laga. Mereka terpaut tiga poin dari Atalanta yang sudah bermain 15 kali.

Harap dicatat, Inter masih memiliki satu laga tabungan. Duel mereka kontra Fiorentina ditangguhkan seturut kolapsnya Edoardo Bove pekan lalu.

Bergeser ke Kota Bergamo, Atalanta melanjutkan tren kemenangannya di Liga Italia 2024-2025. La Dea mengalahkan AC Milan dengan skor 2-1!