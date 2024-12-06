Adu Gaji Pelatih Timnas Vietnam Kim Sang-sik dengan Shin Tae-yong, bak Bumi dan Langit

ADU gaji pelatih Timnas Vietnam, Kim Sang-sik dengan Shin Tae-yong yang ternyata bak bumi dan langit menarik untuk dibahas. Nama pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong dan pelatih Timnas Vietnam, Kim Sang-sik belum lama ini menjadi sorotan media asal Korea Selatan, Yonhap.

Pasalnya, dua pelatih tersebut merupakan dua pelatih asal Korea Selatan yang dalam waktu dekat akan saling beradu taktik di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

Pada turnamen yang dulunya bernama Piala AFF itu, Timnas Indonesia berada dalam satu grup yang sama dengan Vietnam. Dengan hal ini, pertemuan antara STY dan Kim Sang-sik akan terjadi cukup awal.

Pertandingan Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 antara Timnas Indonesia vs Vietnam sendiri akan digelar d Phu Tho Provincial Stadium, Vietnam (15/12/2024). Ini akan menjadi laga penuh gengsi bagi kedua tim dan juga kedua pelatih.

Tak ayal, media Korea Selatan, Yonhap ikut menyoroti Timnas Indonesia dan Vietnam yang dianggap sebagai dua tim terkuat di Grup B yang sama-sama ingin menjadi pemuncak klasemen grup untuk menghindari Thailand.

"Di Grup B, Indonesia dan Vietnam dianggap sebagai kandidat kuat untuk melaju ke semifinal," tulis Yonhap, dikutip pada Jumat (6/12/2024).

"Namun mereka harus menempati posisi pertama untuk menghindari Thailand yang merupakan tim terkuat di Grup A dan telah meraih dua kemenangan beruntun di dua turnamen sebelumnya di babak semifinal, sehingga diperkirakan Indonesia dan Vietnam akan berhadapan sangat ketat," tambahnya.