HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta vs Semen Padang: Marko Simic Berharap Macan Kemayoran Bisa Jaga Tren Kemenangan

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |02:00 WIB
Pemain Persija Jakarta, Marko Simic. (Foto: Instagra/persija)
JAKARTA - Striker Persija Jakarta, Marko Simic, mau timnya mempertahankan tren kemenangan yang baru saja mereka raih pasca melawan Persik Kediri. Sebab Simic merasa hal tersebut perlu dilakukan mengingat macan Kemayoran akan menghadapi jadwal yang padat di Desember 2024 ini.

Persija Jakarta akan menghadapi lima pertandingan di sisa bulan ini. Persija akan bersua dengan Semen Padang (6/12/2024), Borneo FC (10/12/2024), Bali United (15/12/2024), PSS Sleman (21/12/2024), dan Malut United (28/12/2024).

Lima pertandingan itu tentu akan menjadi krusial bagi Macan Kemayoran. Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- harus kerja ekstra keras untuk mempertahankan posisi di lima besar klasemen sementara Liga 1 2024-2025.

Simic mengingatkan untuk mempertahankan tren positif usai kemenangan melawan Persik Kediri (2-0) pada Minggu, 1 Desember 2024 lalu. Pemain asal Kroasia itu ingin Macan Kemayoran konsisten dalam segi permainan.

Marko Simic

"Penampilan ini harus kami pertahankan. Dengan bermain seperti ini kami tidak perlu mengkhawatirkan siapa pun,” kata Simic dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Jumat (6/12/2024).

