Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Malam Hari! Ini Link Live Streaming Timnas Putri Indonesia vs Kamboja di Final Piala AFF Wanita 2024

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |17:31 WIB
Malam Hari! Ini Link Live Streaming Timnas Putri Indonesia vs Kamboja di Final Piala AFF Wanita 2024
Timnas Putri Indonesia siap tempur lawan Kamboja di final Piala AFF Wanita 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Putri Indonesia vs Kamboja di final Piala AFF Wanita 2024 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Timnas Putri Indonesia akan menantang Kamboja di New Laos National Stadium, Kamis (5/12/2024) pukul 19.30 WIB.

Pelatih Timnas Putri Indonesia, Satoru Mochizuki, mengatakan timnya dalam kondisi bugar jelang melawan Kamboja. Berbagai pola latihan dijalani Safira Ika dan kawan-kawan agar mendapatkan hasil maksimal menghadapi Kamboja.

Satoru Mochizuki ingin memberikan yang terbaik bagi Timnas Putri Indonesia.

(Satoru Mochizuki ingin memberikan yang terbaik bagi Timnas Putri Indonesia)

"Hari ini (kemarin) lebih dari setengah pemain beristirahat. Jadi saya belum bisa menilai kondisi mereka. Namun, untuk yang berlatih, meskipun tidak semuanya, terlihat dalam performa yang baik,” kata Satoru Mochizuki, Okezone mengutip dari kanal YouTube resmi Timnas Indonesia, Kamis (5/12/2024).

"Dalam sesi latihan, kami mencoba berbagai jenis latihan, tetapi fokusnya tetap kepada permainan, karena dalam permainan terkandung aspek penting. Saat bertahan, kami menekankan pentingnya menjaga kekompakan tim, bukan hanya fokus pada individu (lawan)," lanjut pelatih asal Jepang ini.

"Dalam menyerang, kami mencoba membangun serangan dengan kerja sama tim. Bukan hanya mengandalkan individu tertentu untuk mencetak gol. Itulah target (latihan) kami," tegas pelatih yang berjasa membawa Timnas Putri Jepang juara Piala Dunia Wanita 2011 ini.

Duel nanti malam merupakan pertemuan kedua Kamboja dan Timnas Putri Indonesia di Piala AFF Wanita 2024. Sebelumnya di fase grup, kedua tim bertemu dan skor sama kuat 0-0.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188412/timnas_putri_indonesia-3CTU_large.jpg
Klasemen Sementara Grup A SEA Games 2025 Kelar Timnas Putri Indonesia vs Singapura: Garuda Pertiwi Jaga Asa Lolos Semifinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188405/timnas_putri_indonesia-mXE2_large.jpg
Hasil Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Singapura di SEA Games 2025: Garuda Pertiwi Menang Comeback 3-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188395/timnas_putri_indonesia-3h2X_large.jpg
Hasil Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Singapura: Nur Farhanah Cetak Gol, Garuda Pertiwi Tertinggal 0-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188384/timnas_putri_indonesia-cX1m_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Timnas Putri Indonesia vs Singapura di SEA Games 2025 Sore Ini
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/12/51/1654963/apresiasi-ketua-umum-pb-yang-datang-ke-sea-games-2025-menpora-erick-ketum-harus-berkomitmen-jaga-atlet-ksd.jpeg
Apresiasi Ketua Umum PB yang Datang ke SEA Games 2025, Menpora Erick: Ketum Harus Berkomitmen Jaga Atlet
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/02/menpora_erick_thohir_foto_kemenpora.jpg
Kehadiran Ketua Umum PB di SEA Games 2025 Dapat Pujian Menpora Erick Thohir
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement