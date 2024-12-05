Malam Hari! Ini Link Live Streaming Timnas Putri Indonesia vs Kamboja di Final Piala AFF Wanita 2024

LINK live streaming Timnas Putri Indonesia vs Kamboja di final Piala AFF Wanita 2024 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Timnas Putri Indonesia akan menantang Kamboja di New Laos National Stadium, Kamis (5/12/2024) pukul 19.30 WIB.

Pelatih Timnas Putri Indonesia, Satoru Mochizuki, mengatakan timnya dalam kondisi bugar jelang melawan Kamboja. Berbagai pola latihan dijalani Safira Ika dan kawan-kawan agar mendapatkan hasil maksimal menghadapi Kamboja.

(Satoru Mochizuki ingin memberikan yang terbaik bagi Timnas Putri Indonesia)

"Hari ini (kemarin) lebih dari setengah pemain beristirahat. Jadi saya belum bisa menilai kondisi mereka. Namun, untuk yang berlatih, meskipun tidak semuanya, terlihat dalam performa yang baik,” kata Satoru Mochizuki, Okezone mengutip dari kanal YouTube resmi Timnas Indonesia, Kamis (5/12/2024).

"Dalam sesi latihan, kami mencoba berbagai jenis latihan, tetapi fokusnya tetap kepada permainan, karena dalam permainan terkandung aspek penting. Saat bertahan, kami menekankan pentingnya menjaga kekompakan tim, bukan hanya fokus pada individu (lawan)," lanjut pelatih asal Jepang ini.

"Dalam menyerang, kami mencoba membangun serangan dengan kerja sama tim. Bukan hanya mengandalkan individu tertentu untuk mencetak gol. Itulah target (latihan) kami," tegas pelatih yang berjasa membawa Timnas Putri Jepang juara Piala Dunia Wanita 2011 ini.

Duel nanti malam merupakan pertemuan kedua Kamboja dan Timnas Putri Indonesia di Piala AFF Wanita 2024. Sebelumnya di fase grup, kedua tim bertemu dan skor sama kuat 0-0.