HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Naik 1 Peringkat di Ranking FIFA jika Menang Lawan Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |16:50 WIB
Timnas Indonesia Naik 1 Peringkat di Ranking FIFA jika Menang Lawan Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024
Timnas Indonesia naik ke peringkat 124 dunia jika menang melawan Myanmar. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia naik 1 peringkat di ranking FIFA 2024 jika menang melawan Myanmar di matchday pertama Grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Senin 9 Desember 2024 malam WIB. Sekadar diketahui, turnamen yang dulunya bernama Piala AFF ini masuk ke dalam perhitungan ranking FIFA.

Hanya saja, bobot poin yang didapatkan teramat kecil karena pertandingan digelar di luar FIFA Matchday. Alhasil, bobot poin maksimal yang bisa diraih hanya 5 angka saja.

Timnas Indonesia naik ranking FIFA-nya jika menang lawan Myanmar. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

(Timnas Indonesia naik ranking FIFA-nya jika menang lawan Myanmar. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

Lantas, bagaimana jika Timnas Indonesia menang melawan Myanmar? Mengutip dari laman football-ranking.com, Timnas Indonesia yang kini menduduki peringkat 125 dunia akan meraup 1,8 poin tambahan jika menang atas Myanmar.

Alhasil, poin Timnas Indonesia di ranking FIFA berubah dari 1,135.11 angka menjadi 1136.91 poin. Tambahan poin itu sudah cukup bagi Timnas Indonesia naik satu peringkat dari posisi 125 ke 124 dunia menggeser Rwanda yang kini mengemas 1,136.06 .

Meski sering diremehkan, pada faktanya Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 juga memberikan poin di ranking FIFA yang lumayan. Menurut perhitungan Okezone, jika Timnas Indonesia menyapu bersih semua laga di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 dengan kemenangan (delapan laga), skuad asuhan Shin Tae-yong meraup sekira 18,52 poin tambahan.

Tambahan poin itu membuat Timnas Indonesia berpotensi naik enam posisi dari peringkat 125 ke 119 dunia! Karena itu, demi misi menembus ranking 100 dunia sesegera mungkin, wajib bagi Timnas Indonesia tampil maksimal di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
