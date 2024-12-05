Tiket Laga Timnas Indonesia vs Vietnam Langsung Sold Out dalam 2 Hari!

PHU THO - Fans Vietnam tampaknya antusias menyambut laga Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia di Grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Sebab tiket pertandingan tersebut nyatanya langsung sold out alias ludes terjual dalam waktu dua hari saja.

Kabar tiket laga Vietnam vs Timnas Indonesia sudah ludes itu disampaikan oleh media Vietnam, Soha. Pertandingan Vietnam vs Timnas Indonesia merupakan laga ketiga Grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

Laga penuh gengsi itu akan digelar di Viet Tri Stadium, Phu Tho, Vietnam pada 15 Desember 2024 mendatang. Tak sesuai perkiraan, turnamen sepakbola antar Asia Tenggara ini masih menjadi favorit para suporter, terutama di Vietnam

Hal itu terbukti karena sebanyak 20,000 tiket yang disiapkan untuk laga Timnas Vietnam kontra Indonesia telah habis terjual hanya dalam dua hari saja.

"Semua tiket menonton pertandingan antara Vietnam dan Indonesia terjual habis setelah 2 hari," tulis Soha VN, dikutip pada Kamis (5/12/2024).

Itu artinya, sebanyak 20,000 kapasitas bangku Viet Tri Stadium akan terisi penuh. Ini juga membuktikan laga Vietnam versus Timnas Indonesia menjadi magnet tersendiri bagi para suporter.