Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tiket Laga Timnas Indonesia vs Vietnam Langsung Sold Out dalam 2 Hari!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |13:01 WIB
Tiket Laga Timnas Indonesia vs Vietnam Langsung Sold Out dalam 2 Hari!
Tiket laga Timnas Indonesia vs Vietnam sudah ludes terjual. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

PHU THO - Fans Vietnam tampaknya antusias menyambut laga Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia di Grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Sebab tiket pertandingan tersebut nyatanya langsung sold out alias ludes terjual dalam waktu dua hari saja.

Kabar tiket laga Vietnam vs Timnas Indonesia sudah ludes itu disampaikan oleh media Vietnam, Soha. Pertandingan Vietnam vs Timnas Indonesia merupakan laga ketiga Grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

Laga penuh gengsi itu akan digelar di Viet Tri Stadium, Phu Tho, Vietnam pada 15 Desember 2024 mendatang. Tak sesuai perkiraan, turnamen sepakbola antar Asia Tenggara ini masih menjadi favorit para suporter, terutama di Vietnam

Hal itu terbukti karena sebanyak 20,000 tiket yang disiapkan untuk laga Timnas Vietnam kontra Indonesia telah habis terjual hanya dalam dua hari saja.

Timnas Vietnam

"Semua tiket menonton pertandingan antara Vietnam dan Indonesia terjual habis setelah 2 hari," tulis Soha VN, dikutip pada Kamis (5/12/2024).

Itu artinya, sebanyak 20,000 kapasitas bangku Viet Tri Stadium akan terisi penuh. Ini juga membuktikan laga Vietnam versus Timnas Indonesia menjadi magnet tersendiri bagi para suporter.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/12/51/1654745/jadwal-sea-games-2025-hari-ini-ada-laga-krusial-timnas-indonesia-u22-yla.webp
Jadwal SEA Games 2025 Hari Ini: Ada Laga Krusial Timnas Indonesia U-22
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/19/mauro_zijlstra.jpg
Mauro Zijlstra Bocorkan Resep Menang 3 Gol atas Myanmar, Timnas U-22 Wajib Gaspol!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement