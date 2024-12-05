Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Putri Indonesia vs Kamboja di Final Piala AFF Wanita 2024, Klik di Sini!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |05:50 WIB
Timnas Putri Indonesia siap hadapi Kamboja di final Piala AFF Wanita 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming Timnas Putri Indonesia vs Kamboja di final Piala AFF Wanita 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga final yang berlangsung di New Laos National Stadium, Vientiane, Laos itu akan dimainkan malam ini, Kamis (5/12/2024) pukul 19.30 WIB.

Sebagaimana diketahui, Piala AFF Wanita edisi musim ini sekaligus merupakan ajang kualifikasi untuk berpartisipasi di ASEAN Women’s Championship 2025 alias Piala AFF Wanita 2025. Ini merupakan kali pertama ajang tersebut menggelar turnamen kualifikasi.

Tiga tim terbaik, yakni juara, runner-up dan peringkat ketiga Piala AFF Wanita 2024 dipastikan lolos kualifikasi ASEAN Womens Championship 2025. Karena itu, Timnas Putri Indonesia yang melaju ke partai final sedah memastikan tiket ke turnamen tersebut.

Nantinya perjuangan Timnas Putri Indonesia di Piala AFF Wanita 2025 bakal berat. Sebab, tim polesan Satoru Mochizuki itu sudah ditunggu tim-tim kuat seperti Vietnam, Thailand, Filipina, hingga Myanmar di turnamen yang digelar tahun depan tersebut.

Timnas Putri Indonesia

Kendati demikian, saat ini fokus Timnas Putri Indonesia bukanlah Piala AFF Wanita 2025. Mereka masih memiliki satu laga krusial melawan Kamboja, yakni di final Piala AFF Wanita 2024.

Sebelumnya Timnas Putri Indonesia dan kamboja sudah saling bertemu di fase grup Piala AFF Wanita 2024. Saat itu kedua tim sama kuat sehingga berakhir dengan skor 0-0.

Halaman:
1 2
      
