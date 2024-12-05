Hasil Arsenal vs Manchester United di Liga Inggris 2024-2025: The Red Devils Merana Dihajar The Gunners 0-2!

Arsenal menang 2-0 atas Manchester United di Liga Inggris 2024-2025. (Foto: X/@Arsenal)

HASIL Arsenal vs Manchester United di pekan ke-14 Liga Inggris 2024-2025 sudah diketahui. Setelah bermain 90 menit di Stadion Emirates pada Kamis (5/12/2024) dini hari WIB, The Gunners -julukan Arsenal- menang 2-0 atas Manchester United.

Gol-gol kemenangan tuan rumah dicetak dua bek andalan mereka, yakni Jurrien Timber pada menit dan 54 William Saliba (73’). Dalam laga ini, pelatih dari masing-masing tim sama-sama mengandalkan formasi andalannya.

(Arsenal menang 2-0 atas Manchester United. (Foto: X/@Arsenal)

Pelatih Arsenal Mikel Arteta menurunkan formasi 4-3-3. Trio Bukayo Saka, Gabriel Martinelli dan Kai Havertz diandalkan untuk menerobos pertahanan The Red Devils -julukan Manchester United.

Di sisi lain, pelatih Manchester United Ruben Amorim masih mengandalkan formasi 3-4-3. Laga pun berjalan sengit dan terbukti skor 0-0 bertahan hingga babak pertama usai.

Setelah jeda turun minum, Arsenal mencoba bangkit. Mereka tak mau mengecewakan para suporter yang sudah memadati Stadion Emirates. Terbukti, Arsenal mencetak gol pembuka keunggulan pada menit 54 via Jurrien Timber, memanfaatkan assist dari Declan Rice.

Berselang 19 menit, Arsenal menggandakan keunggulan. Umpan corner Bukayo Saka berhasil disundul Thomas Partey yang berada di sisi gawang.