Hasil Liga Inggris 2024-2025: Liverpool Gagal Menang, Manchester City dan Chelsea Kompak Menang Telak!

HASIL Liga Inggris 2024-2025 yang bergulir Kamis, (5/12/2024) dini hari WIB akan diulas Okezone. Sejumlah klub teras Liga Inggris 2024-2025 kembali melangsungkan pertandingan, termasuk sang pemuncak klasemen, Liverpool.

The Reds -julukan Liverpool- melakoni laga tandang ke markas Newcastle United. Laga tidak berjalan mudah bagi Liverpool. Terbukti Liverpool asuhan Arne Slot tertinggal 0-1 lebih dulu lewat gol yang dilesakkan Alexander Isak pada menit 36, memanfaatkan assist Bruno Guimaraes.

(Liverpool ditahan Newcastle United 3-3. (Foto: Laman resmi)

Skor 1-0 untuk keunggulan The Magpies -julukan Newcastle United- bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, Liverpool mencoba bangkit. Hasilnya manis, Liverpool menyamakan kedudukan via aksi Curtis Jones di menit 50 setelah menerima umpan Mohamed Salah.

Tak lama setelah itu, Newcastle United kembali unggul 2-1 di menit 62, kali ini melalui Anthony Gordon. Tertinggal 1-2 membuat Liverpool tersengat hingga membuat mereka berbalik unggul 3-2 melalui brace Mohamed Salah pada menit 68 dan 83!

Sayangnya, kemenangan yang sudah di depan mata sirna. Newcastle United racikan Eddie Howe mencetak gol penyama kedudukan via Fabia Schar di menit 90, lagi-lagi berkat assist Bruno Guimaraes.

Di laga lain, Manchester City akhirnya bangkit setelah sebelumnya empat laga beruntun mengalami kekalahan. The Citizens -julukan Manchester City- menang 3-0 atas Nottingham Forest lawat-gol-gol yang dicetak Bernardo Silva pada menit Kedelapan, Kevin De Bruyne (31’), dan Jeremy Doku (57’).