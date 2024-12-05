Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Liga Inggris 2024-2025: Liverpool Gagal Menang, Manchester City dan Chelsea Kompak Menang Telak!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |04:54 WIB
Hasil Liga Inggris 2024-2025: Liverpool Gagal Menang, Manchester City dan Chelsea Kompak Menang Telak!
Laga Newcaslte United vs Liverpool berakhir 3-3. (Foto: Laman resmi Liverpool)
A
A
A

HASIL Liga Inggris 2024-2025 yang bergulir Kamis, (5/12/2024) dini hari WIB akan diulas Okezone. Sejumlah klub teras Liga Inggris 2024-2025 kembali melangsungkan pertandingan, termasuk sang pemuncak klasemen, Liverpool.

The Reds -julukan Liverpool- melakoni laga tandang ke markas Newcastle United. Laga tidak berjalan mudah bagi Liverpool. Terbukti Liverpool asuhan Arne Slot tertinggal 0-1 lebih dulu lewat gol yang dilesakkan Alexander Isak pada menit 36, memanfaatkan assist Bruno Guimaraes.

Liverpool ditahan Newcastle United 3-3. (Foto: Laman resmi)

(Liverpool ditahan Newcastle United 3-3. (Foto: Laman resmi)

Skor 1-0 untuk keunggulan The Magpies -julukan Newcastle United- bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, Liverpool mencoba bangkit. Hasilnya manis, Liverpool menyamakan kedudukan via aksi Curtis Jones di menit 50 setelah menerima umpan Mohamed Salah.

Tak lama setelah itu, Newcastle United kembali unggul 2-1 di menit 62, kali ini melalui Anthony Gordon. Tertinggal 1-2 membuat Liverpool tersengat hingga membuat mereka berbalik unggul 3-2 melalui brace Mohamed Salah pada menit 68 dan 83!

Sayangnya, kemenangan yang sudah di depan mata sirna. Newcastle United racikan Eddie Howe mencetak gol penyama kedudukan via Fabia Schar di menit 90, lagi-lagi berkat assist Bruno Guimaraes.

Di laga lain, Manchester City akhirnya bangkit setelah sebelumnya empat laga beruntun mengalami kekalahan. The Citizens -julukan Manchester City- menang 3-0 atas Nottingham Forest lawat-gol-gol yang dicetak Bernardo Silva pada menit Kedelapan, Kevin De Bruyne (31’), dan Jeremy Doku (57’).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/45/3146446/tijjani_reijnders-IHCt_large.jpg
Resmi! Pemain Keturunan Indonesia Tijjani Reijnders Gabung Manchester City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/45/3145316/justin_hubner-odHM_large.jpg
Resmi! Justin Hubner Berpisah dengan Wolverhampton Wanderers U-21
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/45/3144055/berikut_tiga_klub_yang_resmi_terdegradasi_dari_liga_inggris_2024_2025-I3f4_large.jpg
3 Klub yang Resmi Terdegradasi dari Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/45/3143331/berikut_lima_klub_liga_inggris_dengan_penampilan_terburuk_musim_2024_2025-ila3_large.jpg
5 Klub Liga Inggris dengan Penampilan Terburuk Musim 2024-2025, Ada Duo Manchester!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/11/11/1654573/timnas-indonesia-u22-masih-berpeluang-ke-semifinal-usai-vietnam-gulung-malaysia-vkr.webp
Timnas Indonesia U-22 Masih Berpeluang ke Semifinal usai Vietnam Gulung Malaysia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/11/timnas_indonesia_u_22_vs_filipina_mauro_zijlstra.jpg
Skenario Timnas Indonesia U-22 ke Semifinal SEA Games 2025 usai Vietnam Hajar Malaysia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement