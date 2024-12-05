Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

5 Pemain Bintang Liverpool dengan Gaji Termahal Musim 2024-2025, Nomor 1 Mo Salah!

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |19:06 WIB
5 Pemain Bintang Liverpool dengan Gaji Termahal Musim 2024-2025, Nomor 1 Mo Salah!
Berikut lima pemain bintang Liverpool dengan gaji termahal di Liga Inggris 2024-2025 (Foto: Premier League)
A
A
A

LIMA pemain bintang Liverpool dengan gaji termahal musim 2024-2025 sudah terungkap. Nomor satu tetaplah Mohamed Salah.

Liverpool tengah garang di semua kompetisi. Pergantian pelatih dari Jurgen Klopp ke Arne Slot ternyata tidak membuat The Reds mengendur.

Skuad Liverpool

Lalu, siapa saja lima pemain bintang Liverpool dengan gaji termahal musim 2024-2025? Simak ulasan berikut ini.

5 Pemain Bintang Liverpool dengan Gaji Termahal Musim 2024-2025

5. Alexis Mac Allister

Alexis Mac Allister

Pemain satu ini baru didatangkan pada musim panas 2023. Namun, Mac Allister sudah langsung menyandang status penerima gaji tertinggi!

Pesepakbola asal Argentina itu dibayar 150 ribu pounsterling (setara Rp3,02 miliar) per pekan. Ini menjadikan Macca sebagai pemilik gaji tertinggi nomor lima.

4. Andrew Robertson

Andrew Robertson

Pemain satu ini bergabung ke Liverpool pada 21 Juli 2017. Robertson menjadi pemain kunci dalam beberapa musim berikutnya dan mengoleksi sejumlah trofi.

Gaji pemain asal Skotlandia ini berkisar 160 ribu poundsterling (setara Rp3,22 miliar) per pekan. Robertson merupakan salah satu figur senior di Liverpool.

Halaman:
1 2 3
      
