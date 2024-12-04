Maarten Paes Tidak Bisa Bayangkan Kegilaan Suporter jika Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026: Akan Sangat Luar Biasa!

KIPER andalan Timnas Indonesia, Maarten Paes, tak biasa bayangkan kegilaan suporter jika Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Menurutnya, momen itu akan terasa sangat luar biasa.

Maarten Paes mengakui Timnas Indonesia memiliki basis suporter yang sangat luar biasa. Terbukti, setiap laga kandang dan tandang, tim asuhan Shin Tae-yong selalu mendapat dukungan yang total dari suporter.

"Ya, sangat luar biasa dengan kegilaan seperti ini. Satu hal yang saya bayangkan hanya satu, apa yang akan terjadi jika kita bisa ke Piala Dunia? Suporter kita sangat banyak, sangat loyal, sangat luar biasa," kata Maarten Paes dilansir dari laman Kita Garuda, Rabu (4/12/2024).

Paes pun merasa sangat beruntung Timnas Indonesia punya suporter yang luar biasa. Menurutnya, hal itu menjadi modal cukup penting dalam memajukan sepakbola Indonesia.