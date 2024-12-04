Daftar Harga Tiket Laga Kandang Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

SOLO - Daftar harga tiket laga kandang Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 telah diketahui. PSSI mematok harga Rp125 ribu sebagai tiket termurah dan yang paling mahal Rp300 ribu.

Timnas Indonesia akan berkompetisi di turnamen yang dulunya disebut Piala AFF pada Desember ini. Turnamen itu tepatnya akan digelar dengan format kandang-tandang pada 8 Desember 2024 - 5 Januari 2025.

Skuad Garuda akan tergabung dalam Grup B bersama Myanmar, Laos, Vietnam, dan Filipina. Pasukan Shin Tae-yong akan melakoni dua laga kandang dan dua laga tandang.

Pertandingan kandang Timnas Indonesia adalah melawan Myanmar dan Filipina. Dua pertandingan itu akan digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada 12 Desember dan 21 Desember 2024.

PSSI melalui akun instagram resmi Timnas Indonesia (@timnas.indonesia), Rabu (4/12/2024), telah mengumumkan harga tiket resmi untuk dua pertandingan kandang. Dalam keterangannya, ada enam kategori harga tiket.

Kategori paling murah adalah untuk tribun Garuda South dan Garuda North. Tiket untuk menonton di dua tribun itu akan dijual dengan harga Rp125 ribu.