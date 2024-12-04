Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Pemain Timnas Indonesia yang Ternyata Pernah Setim dengan Jordy Wehrmann di Belanda, Nomor 1 Rafael Struick!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |12:15 WIB
4 Pemain Timnas Indonesia yang Ternyata Pernah Setim dengan Jordy Wehrmann di Belanda, Nomor 1 Rafael Struick!
Ada 4 pemain Timnas Indonesia yang pernah satu tim dengan Jordy Wehrmann di Belanda. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 4 pemain Timnas Indonesia yang ternyata pernah setim dengan Jordy Wehrmann di Belanda akan diulas Okezone. Jordy Wehrmann yang kini berstatus pemain klub Liga 1 2024-2025, Madura United, tertarik dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

“Iya awal musim ini kita ada kontak, waktu pramusim. Mereka (PSSI) tanya kepada saya bagaimana pandangan saya soal memperkuat Timnas Indonesia. Saya bilang saya siap,” kata Jordy Wehrmann dalam wawancara eksklusif dengan Yussa Nugraha, Okezone mengutip dari channel YouTube Nussa Nugraha, Senin 2 Desember 2024.

Sebelum berkarier di Indonesia, Jordy Wehrmann memiliki karier yang panjang di Belanda. Ia pernah berkarier di ADO Den Haag, Feyenoord Rotterdam, FC Luzern hingga membela sejumlah Timnas Belanda kelompok umur.

Saat berkarier di Eropa khususnya di Belanda, Jordy Wehrmann ternyata pernah satu tim dengan sejumlah pemain Timnas Indonesia. Siapa saja?

Berikut 4 pemain Timnas Indonesia yang ternyata pernah setim dengan Jordy Wehrmann di Belanda:

4. Calvin Verdonk (Feyenoord Rotterdam)

Calvin Verdonk

Jordy Wehrmann pernah satu tim dengan Calvin Verdonk di Feyenoord Rotterdam pada 2018-2019. Di musim tersebut Jordy Wehrmann lebih banyak duduk di bangku cadangan, sedangkan Calvin Verdonk berstatus pemain andalan Feyenoord Rotterdam.

3. Kevin Diks (Feyenoord Rotterdam)

Kevin Diks

Kevin Diks dan Jordy Wehrmann juga satu tim di Feyenoord Rotterdam pada 2017-2018. Saat itu, Jordy Wehrmann sesekali berlatih di tim utama, sedangkan Kevin Diks merupakan andalan klub raksasa Liga Belanda tersebut.

