Ternyata Ini Sosok Pemberi Kursi saat Marselino Ferdinan Lakukan Seleberasi Ikonik Lawan Arab Saudi

TERNYATA ini sosok pemberi kursi saat Marselino Ferdinan lakukan selebrasi ikonik lawan Arab Saudi. Selebrasi yang viral itu lantas mengantarkan Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi di matchday keenam Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut.

Ya, gaya selebrasi wonderkid Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan kala melawan Arab Saudi di matchday keenam Kualifikasi Piala Dunia 2026 begitu ikonik. Bahkan, meski pertandingan itu telah lewat dua pekan lamanya, selebrasi tersebut masih kerap kali dibahas di kalangan pencinta sepakbola Tanah Air.

Dalam selebrasi tersebut, Marselino Ferdinan yang mencetak gol keduanya melakukan selebrasi duduk di sebuah kursi yang ada di pinggir lapangan. Dengan santai, ia duduk dan menginjak bola yang ada di dekatnya.

Setelah itu, dengan begitu santainya ia memandang sekeliling sambil dipotret oleh puluhan fotografer yang ingin mengabadikan momen bersejarah itu.

Akibat ramainya yang membicarakan selebrasi ikonik Marselino Ferdinan ini, banyak yang ingin tahu siapa sosok yang memberikan kursi pada pemain Oxford United tersebut. Secara, tidak mungkin terdapat kursi kosong di pinggir lapangan seperti itu.

Baru-baru ini, sosok pemberi kursi terungkap melalui akun instagram @football_info68. Dalam sebuah video yang diunggah oleh akun tersebut, tampak sebelum dipakai oleh Marselino Ferdinan untuk berselebrasi, kursi tersebut dipaka oleh seorang ball boy alias anak gawang.

Tidak diketahui pasti siapa sosok anak gawang tersebut. Namun sebagai seorang anak gawang, ia tengah bertugas berjaga di sisi lapangan andai kata sewaktu-waktu dibutuhkan sebuah bola.