HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Wajib Waspada, Kim Sang-sik Punya Kabar Menarik Jelang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |00:02 WIB
Timnas Indonesia Wajib Waspada, Kim Sang-sik Punya Kabar Menarik Jelang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024
Timnas Vietnam siap hadapi Piala AFF 2024. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

JELANG Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, pelatih Vietnam, Kim Sang-sik punya kabar yang membuat Timnas Indonesia wajib waspada. Sebab menurut pelatih asal Korea Selatan itu, performa anak buahnya kini sudah semakin meningkat.

Untuk diketahui, skuad The Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan. Persiapan serius itu dilakukan dalam rangka menatap turnamen yang dulunya disebut Piala AFF tersebut.

Selama di negeri ginseng, Kim Sang Sik tidak hanya menempa fisik dan taktik pada anak asuhnya. Melainkan Vietnam juga menjalani laga uji coba sebanyak tiga kali melawan klub Korea Selatan.

Vietnam meraih hasil positif dalam tiga laga uji coba tersebut. Rinciannya, pasukan pasukan Kim Sang Sik menang 2-0 atas Ulsan Citizen, 2-0 atas Daegu FC, dan yang terbaru menang 3-1 atas Jeonbuk Hyundai Motors.

Timnas Vietnam (VFF)

Hasil positif ini membuat Kim Sang Sik tersenyum. Kompatriot Shin Tae-yong itu menilai, para pemain Vietnam kini telah meningkat baik dari sisi teknik maupun taktik. Dia juga melihat anak asuhnya dalam tekad yang besar jelang beraksi di Piala AFF 2024.

“Saya melihat kemampuan para pemain semakin meningkat, baik dalam taktik maupun teknik,” kata Kim Sang Sik, dilansir dari The Thao247, Rabu (4/12/2024).

Halaman:
1 2
      
