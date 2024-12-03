Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 Makin Dekat, Timnas Indonesia Terus Poles Taktik Permainan

GIANYAR – Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Dony Tri Pamungkas membocorkan persiapan skuad Garuda jelang tampil di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Menurut bintang Persija Jakarta itu, saat ini Timnas Indonesia sudah mematangkan taktik permainan sesuai dengan arahan pelatih Shin Tae-yong.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia sedang melangsungkan pemusatan latihan (TC) di Bali untuk persiapan Piala AFF 2024. Turnamen itu akan digelar dengan format kandang-tandang pada 8 Desember 2024 - 5 Januari 2025.

Timnas Indonesia sendiri tergabung bersama Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Laos di Grup B. Pasukan Shin Tae-yong akan melakoni laga pertama melawan Myanmar pada 9 Desember 2024 mendatang.

Menatap laga pertama, Timnas Indonesia mulai mematangkan taktik. Dony mengatakan, latihan taktik mulai dilakukan setelah fokus latihan fisik pekan lalu.

"Ya, hari ini kita latihan taktik dan ya kita mulai latihan taktik karena mempersiapkan di Piala AFF nanti dan membangun chemistry satu sama lain," kata Dony, dikutip pada Selasa (3/12/2024).

"Saya rasa kondisi tim cukup baik dan di minggu pertama kita fokus ke latihan fisik, setelah itu kita fokus ke (latihan) taktik," sambungnya.