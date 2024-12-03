Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 Makin Dekat, Timnas Indonesia Terus Poles Taktik Permainan

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |12:41 WIB
Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 Makin Dekat, Timnas Indonesia Terus Poles Taktik Permainan
Sesi latihan Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

GIANYAR – Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Dony Tri Pamungkas membocorkan persiapan skuad Garuda jelang tampil di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Menurut bintang Persija Jakarta itu, saat ini Timnas Indonesia sudah mematangkan taktik permainan sesuai dengan arahan pelatih Shin Tae-yong.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia sedang melangsungkan pemusatan latihan (TC) di Bali untuk persiapan Piala AFF 2024. Turnamen itu akan digelar dengan format kandang-tandang pada 8 Desember 2024 - 5 Januari 2025.

Timnas Indonesia sendiri tergabung bersama Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Laos di Grup B. Pasukan Shin Tae-yong akan melakoni laga pertama melawan Myanmar pada 9 Desember 2024 mendatang.

Menatap laga pertama, Timnas Indonesia mulai mematangkan taktik. Dony mengatakan, latihan taktik mulai dilakukan setelah fokus latihan fisik pekan lalu.

Dony Tri Pamungkas

"Ya, hari ini kita latihan taktik dan ya kita mulai latihan taktik karena mempersiapkan di Piala AFF nanti dan membangun chemistry satu sama lain," kata Dony, dikutip pada Selasa (3/12/2024).

"Saya rasa kondisi tim cukup baik dan di minggu pertama kita fokus ke latihan fisik, setelah itu kita fokus ke (latihan) taktik," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/09/11/1653645/jadwal-lengkap-liga-champions-minggu-ini-link-nonton-liverpool-barcelona-hingga-real-madrid-di-vision-jgj.webp
Jadwal Lengkap Liga Champions Minggu Ini, Link Nonton Liverpool, Barcelona Hingga Real Madrid di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/10/putri_kusuma_wardani_membawa_indonesia_unggul_1_0.jpg
Putri KW Bungkam Pornpawee, Indonesia Unggul 1-0 atas Thailand di Final SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement