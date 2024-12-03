Live di RCTI Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Filipina di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

LIVE di RCTI malam hari! Ini jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Filipina di Piala ASEAN Mtisubishi Electric Cup 2024.

Pertandingan Timnas Indonesia vs Timnas Filipina itu akan berlangsung di markas Skuad Garuda pada Kamis 21 Desember 2024 pukul 20.00 WIB. Namun, belum diketahui stadion mana yang akan dijadikan kandang.

Sebab, Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) disebut akan menjalani rehabilitasi demi laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Maret 2025. Sejumlah arena diusulkan menjadi kandang, termasuk Stadion Manahan di Kota Solo, Jawa Tengah.

Pemilihan stadion ini penting mengingat Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 menggunakan format kandang-tandang dari fase grup hingga final. Tentu, Timnas Indonesia ingin memakai stadion terbaik.

Apalagi, laga kontra Filipina ini merupakan matchday empat Grup B di Piala AMEC 2024. Sebelumnya, Indonesia akan menghadapi Timnas Myanmar (9 Desember, tandang), Timnas Laos (12 Desember, kandang), dan Timnas Vietnam (15 Desember, tandang).

Tentu dua laga kandang melawan Laos dan Filipina wajib dimanfaatkan sepenuhnya untuk meraih kemenangan. Modal enam poin di kandang sendiri cukup untuk minimal finis di posisi dua klasemen.