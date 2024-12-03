Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara dengan Harga Pasaran Tertinggi di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup, Nomor 1 Bukan Timnas Indonesia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |11:41 WIB
5 Negara dengan Harga Pasaran Tertinggi di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup, Nomor 1 Bukan Timnas Indonesia
Sesi latihan Timnas Indonesia jelang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. (Foto: PSSI)
ADA 5 negara dengan harga pasaran tertinggi di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 yang menarik untuk diketahui. Menariknya nomor urut pertama bukanlah Timnas Indonesia.

Seperti yang diketahui, sejatinya nilai skuad Timnas Indonesia sangatlah besar, yakni mencapai Rp480,53 miliar. Jumlah tersebut kian besar karena adanya pemain naturalisasi yang memperkuat Timnas Indonesia.

Akan tetapi, untuk menghadapi Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Shin Tae-yong tak banyak memanggil para pemain keturunan. Bisa dikatakan malahan Timnas Indonesia yang dibawa untuk menghadapi Piala AFF 2024 itu merupakan pemain Tim U-22.

Karena alasan itulah nilai pasaran Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 pun berbeda dan mengalami penurunan yang amat jauh. Jadi, ada di urutan berapa nilai pasar Garuda?

5 Negara dengan Harga Pasaran Tertinggi di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024:

5. Timnas Indonesia (Rp56,06 Miliar)

Timnas Indonesia

Seperti dikatakan di atas, STY hanya mengandalkan para pemain Tim U-22. Sehingga ada banyak pemain yang sebelumnya tak dipanggil Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia senior, justru dipercaya untuk bermain di ajang Piala AFF 2024 yang digelar pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025 tersebut.

Tak ada nama-nama besar seperti Thom Haye, Kevin Diks, Meess Hilgers dan pemain lokal yang berpengalaman seperti Rizky Ridho, Ernando Ari, hingga Witan Sulaemaan.

Namun, beberapa pemain bintang seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, hingga Marselino Ferdinan masih dipercaya STY untuk memperkuat Timnas Indonesia di ajang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Secara total, nilai pasaran Timnas Indonesia saat ini sebesar Rp56,06 miliar.

