3 Pemain Timnas Indonesia yang Layak Gantikan Rafael Struick di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Nomor 1 Pernah Bobol Gawang Vietnam!

Ramadhan Sananta termasuk tiga pemain Timnas Indonesia yang layak gantikan Rafael Struick di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (Foto: Instagram/@persisofficial)

BERIKUT tiga pemain Timnas Indonesia yang layak gantikan Rafael Struick di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Salah satunya pernah menjebol gawang Timnas Vietnam.

Keikutsertaan Struick di turnamen dua tahunan itu belum bisa dipastikan. Sebab, Brisbane Roar FC keberatan melepasnya. Ia baru diizinkan bergabung jika Timnas Indonesia mencapai semifinal.

Maka dari itu, absennya Struick berpotensi mengurangi ketajaman lini serang Timnas Indonesia. Jangan khawatir, ada tiga pemain yang bisa menggantikan peran sang striker.

Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

3 Pemain Timnas Indonesia yang Layak Gantikan Rafael Struick di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

3. Armando Oropa





Pemain berusia 21 tahun ini secara mengejutkan dipanggil Shin Tae-yong untuk mengikuti TC Timnas Indonesia. Namun, Armando cukup layak melihat dari statistik di Liga 1 2024-2025.

Sejauh ini, pemain kelahiran Serui itu sudah tampil sembilan kali dengan satu assist untuk PSBS Biak. Secara keseluruhan, Armando mengemas empat gol dalam 29 pertandingan di semua kompetisi sejak 2022-2023.

2. Hokky Caraka





Pemain satu ini memang layak untuk dipanggil. Statistik Hokky cukup mentereng di Liga 1 catatan tiga gol dalam 11 laga sepanjang musim 2024-2025 bersama PSS Sleman.

Postur pemain berusia 20 tahun ini juga cukup pas untuk ukuran striker. Belum lagi, Hokky berani untuk bermain mobile dan tidak hanya statis bergerak di pertahanan lawan. Ia sangat cocok untuk mengisi lini depan.