Hasil Timnas Indonesia vs Bali United di Laga Uji Coba: Marselino Ferdinan Cetak Gol, Skuad Garuda Menang 2-1!

HASIL Timnas Indonesia vs Bali United di laga uji coba jelang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 akan diulas Okezone. Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- sukses meraih kemenangan dnegan skor 2-1.

Diketahui, Timnas Indonesia turut melakoni laga uji coba dalam pemusatan latihan (TC) yang tengah dijalani di Bali saat ini. Pasukan Shin Tae-yong pun dihadapkan dengan klub Tanah Air, yakni Bali United, dalam laga uji coba tersebut.

Hasil manis berhasil diraih Timnas Indonesia saat melawan Bali United pada hari ini, Selasa (3/12/2024). Dilansir dari akun Instagram @blankon.football, laga disebut berakhir dengan skor 2-1.

Gol Timnas Indonesia turut dicetak sang pemain bintang andalan Shin Tae-yong, yakni Marselino Ferdinan. Sementara itu, satu gol lainnya tercipta lewat aksi Arkhan Kaka lewat tendangan penalti.

Dalam laga uji coba tersebut, belum seluruh pemain yang dipanggil Shin Tae-yong berkumpul membela Timnas Indonesia. Disebutkan, ada tiga pemain yang belum gabung karena belum dilepas klub.

Ketiga pemain itu adalah Asnawi Mangkualam, Hokky Caraka, dan juga Alfriyanto Nico. Dari tiga nama itu, hanya Asnawi yang diketahui merumput di luar negeri. Dia membela klub Thailand, yakni Port FC.