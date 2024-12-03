Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia vs Bali United di Laga Uji Coba: Marselino Ferdinan Cetak Gol, Skuad Garuda Menang 2-1!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |19:31 WIB
Hasil Timnas Indonesia vs Bali United di Laga Uji Coba: Marselino Ferdinan Cetak Gol, Skuad Garuda Menang 2-1!
Marselino Ferdinan kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

HASIL Timnas Indonesia vs Bali United di laga uji coba jelang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 akan diulas Okezone. Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- sukses meraih kemenangan dnegan skor 2-1.

Diketahui, Timnas Indonesia turut melakoni laga uji coba dalam pemusatan latihan (TC) yang tengah dijalani di Bali saat ini. Pasukan Shin Tae-yong pun dihadapkan dengan klub Tanah Air, yakni Bali United, dalam laga uji coba tersebut.

Timnas Indonesia vs Bali United

Hasil manis berhasil diraih Timnas Indonesia saat melawan Bali United pada hari ini, Selasa (3/12/2024). Dilansir dari akun Instagram @blankon.football, laga disebut berakhir dengan skor 2-1.

Gol Timnas Indonesia turut dicetak sang pemain bintang andalan Shin Tae-yong, yakni Marselino Ferdinan. Sementara itu, satu gol lainnya tercipta lewat aksi Arkhan Kaka lewat tendangan penalti.

Dalam laga uji coba tersebut, belum seluruh pemain yang dipanggil Shin Tae-yong berkumpul membela Timnas Indonesia. Disebutkan, ada tiga pemain yang belum gabung karena belum dilepas klub.

Ketiga pemain itu adalah Asnawi Mangkualam, Hokky Caraka, dan juga Alfriyanto Nico. Dari tiga nama itu, hanya Asnawi yang diketahui merumput di luar negeri. Dia membela klub Thailand, yakni Port FC.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188761/john_heitinga-urF6_large.jpg
Segini Uang Fantastis yang Harus Disiapkan PSSI untuk Datangkan John Heitinga sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188528/beckham_putra-ofjb_large.jpg
PSSI Cari Pelatih Baru, Beckham Putra Ungkap Kriteria Ideal Juru Taktik Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188524/john_heitinga_berpeluang_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_johnheitinga-jwsz_large.jpg
Profil John Heitinga, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia yang Terpantau Follow Instagram Para Petinggi PSSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188488/john_heitinga_berpotensi_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_bukan_giovanni_van_bronckhorst_johnheitinga-zifJ_large.jpg
Ini Pertanda John Heitinga yang Latih Timnas Indonesia Bukan Giovanni van Bronckhorst?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/09/51/1653609/robi-syianturi-dan-megawati-hangestri-jadi-pembawa-merah-putih-di-sea-games-2025-dhx.webp
Robi Syianturi dan Megawati Hangestri Jadi Pembawa Merah Putih di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/14/cole_palmer.jpg
Cole Palmer Cuma Jadi Penonton saat Chelsea Vs Atalanta, Kenapa?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement