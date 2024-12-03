Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Fakta Mengejutkan Ini Bikin Shin Tae-yong Bawa Timnas Indonesia Juara Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |18:10 WIB
Fakta Mengejutkan Ini Bikin Shin Tae-yong Bawa Timnas Indonesia Juara Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024?
Shin Tae-yong berpotensi antar Timnas Indonesia juara Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. (Foto: PSSI)
FAKTA mencengangkan ini berpotensi bikin Shin Tae-yong antar Timnas Indonesia Juara Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Lantas, apa fakta yang dimaksud?

Fakta yang dimaksud adalah, pelatih yang sukses membawa tim asuhannya lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia zona Asia selalu mengantarkan sang tim juara Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup.

Kiatisuk Senamuang 2 kali antar Thailand juara Piala AFF sebagai pelatih

(Kiatisuk Senamuang 2 kali antar Thailand juara Piala AFF sebagai pelatih)

Momen pertama dicetak Kiatisuk Senamuang bersama Thailand. Selain membawa Thailand lolos ke babak ketiga Kualfiikasi Piala Dunia 2018 zona Asia, pelatih berjuluk Zico itu mengantarkan Thailand juara Piala AFF 2014 dan 2018.

Kesuksesan Kiatisuk Senamuang kemudian dilanjutkan Park Hang-seo bersama Timnas Vietnam. Tak hanya membawa Timnas Vietnam lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia, juru taktik asal Korea Selatan itu mengantarkan skuad Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- kampiun Piala AFF 2018.

Berhubung Shin Tae-yong mengantarkan Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, apakah ini pertanda skuad Garuda juara Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024?

Meski turun dengan mayoritas skuad U-22, bukan berarti peluang Timnas Indonesia menjadi juara tertutup. Selain kehadiran Marselino Ferdinan, Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan, Timnas Indonesia diperkuat pemain-pemain yang matang di Liga 1.

