Harga Tiket Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024: Termurah Rp125 Ribu

HARGA tiket Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 sudah dirilis. PSSI melepas selembar harga tiket pada kisaran Rp125-300 ribu.

Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 akan digelar pada 8 Desember hingga 5 Januari 2025. Timnas Indonesia tergabung di Grup B bersama Timnas Filipina, Timnas Laos, Timnas Myanmar, dan Timnas Vietnam.

Seperti mulai edisi 2018, kompetisi ini memainkan format kandang-tandang sejak fase grup. Indonesia kedapatan menjamu Timnas Laos (12 Desember) dan Timnas Filipina (21 Desember 2024).

Kedua pertandingan itu akan dimainkan di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah. Sebab, Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, tengah menjalani pemeliharaan rumput.

Sembilan hari jelang laga kandang itu, PSSI sudah merilis harga tiket pertandingan Timnas Indonesia vs Timnas Laos. Kategori termurah dilepas dengan harga Rp125 ribu.

Nominal tersebut harus dikeluarkan penonton untuk selembar tiket di tribun utara dan selatan. Sementara untuk kategori 1 timur, selembar tiket dibanderol Rp150 ribu, lalu harga untuk area barat sebesar Rp200 ribu.