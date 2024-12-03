Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Anggap Filipina Lebih Berbahaya ketimbang Timnas Indonesia Gara-Gara Hal Ini

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |10:13 WIB
Media Vietnam Anggap Filipina Lebih Berbahaya ketimbang Timnas Indonesia Gara-Gara Hal Ini
Timnas Filipina jadi salah satu lawan misterius di Piala AFF 2024. (Foto: Instagram/phifootballfederation)
A
A
A

MEDIA asal Vietnam, Soha, menganggap Filipina jauh lebih berbahaya ketimbang Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Pasalnya media Vietnam tersebut melihat kekuatan Filipina jauh lebih misterius sehingga sulit untuk diprediksi.

Seperti yang diketahui, Timnas Vietnam akan tergabung bersama Timnas Indonesia, Myanmar, Filipina, dan Laos di Grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Turnamen yang dulunya disebut Piala AFF itu akan digelar dengan format kandang-tandang pada 8 Desember 2024-5 Januari 2025.

Sejumlah tim sudah resmi memanggil para pemainnya untuk mengikuti pemusatan latihan menjelang turnamen, termasuk Timnas Indonesia dan Vietnam. Namun demikian tidak dengan Timnas Filipina.

Tim besutan Albert Capellas itu masih belum jelas akan menggunakan skuad seperti apa di Piala AFF 2024. Akan tetapi, menurut Soha, beberapa pemain bintang akan turut memperkuat The Azkals -julukan Timnas Filipina.

Timnas Filipina vs Tajikistan

"Bukan Indonesia, inilah lawan paling 'misterius' Vietnam di fase grup Piala AFF," tulis Soha VN dalam tajuk beritanya, dikutip pada Selasa (3/12/2024).

"Dengan skuad yang beranggotakan pemain inti U-22, tim Indonesia terbilang tak dikenal di Piala AFF 2024. Namun ada tim yang lebih sulit diprediksi di mata para ahli, yakni Filipina," tulis Soha VN.

Halaman:
1 2
      
