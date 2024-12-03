Hasil Persis Solo vs Barito Putera di Liga 1 2024-2025: Debut Ong Kim Swee Jadi Pelatih Laskar Sambernyawa Diwarnai Hasil Imbang!

HASIL Persis Solo vs Barito Putera di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Debut Ong Kim Swee jadi pelatih Laskar Sambernyawa -julukan Persis Solo- diwarnai hasil imbang 0-0.

Duel Persis Solo vs Barito Putera digelar di Stadion Manahan, Solo, Selasa (3/12/2024) malam WIB. Laga itu merupakan debut Ong Kim Swee bersama tim asal Solo tersebut. Tetapi, kedua tim gagal memanfaatkan sederet peluang yang didapat untuk menjadi gol.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persis Solo dan Barito Putera bermain dengan tempo sedang pada awal babak pertama. Kedua tim berusaha mengembangkan pola permainan masing-masing

Tim asuhan Ong Kim Swee dan Barito Putera menciptakan beberapa peluang memasuki pertengahan babak pertama. Namun, kedua tim belum mampu mencetak gol.

Sampai akhir babak pertama, tidak ada gol yang tercipta dalam laga itu. Persis Solo dan Barito Putera sementara waktu harus puas masih bermain imbang 0-0.

Laskar Sambernyawa bermain cukup berimbang dengan Barito Putera jika melihat persentase penguasaan bola. Sebab, persentase itu 55 persen berbanding dengan 45 persen.

Sementara itu, dalam percobaan serangan, Persis mencatatkan dua tembakan tepat sasaran. Laskar Antasari -julukan Borneo FC- SENDIRI hanya sekali tembakan tepat sasaran.