HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Arema FC vs Persita Tangerang di Liga 1 2024-2025: Menggila, Singo Edan Menang Telak 3-0!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |17:58 WIB
Hasil Arema FC vs Persita Tangerang di Liga 1 2024-2025: Menggila, Singo Edan Menang Telak 3-0!
Laga Arema FC vs Persita Tangerang. (Foto: Arema FC)
HASIL Arema FC vs Persita Tangerang di Liga 1 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Singo Edan -julukan Arema FC- sukses meraih kemenangan dengan skor telak 3-0.

Duel Arema FC vs Persita Tangerang digelar di Stadion Moch Soepriadi, Blitar, Selasa, (3/12/2024) sore WIB. Pesta gol Arema tercipta lewat aksi Dedik Setiawan (45+5’), Dalberto (51’), Charles Lokolingoy (90+6’).

Arema FC vs Persita Tangerang

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Arema FC dan Persita menampilkan intensitas tinggi sejak awal babak pertama. Kedua tim langsung berbalas serangan demi mencetak gol cepat dalam laga itu.

Sayangnya, usaha mereka gagal berbuah manis. Sampai pertengahan babak pertama, belum ada serangan yang membahayakan lini pertahanan kedua tim.

Skuad Singo Edan akhirnya mampu unggul atas tim lawan jelang akhir laga babak pertama. Kepastian itu didapat setelah Dedik Setiawan mencetak gol dengan memanfaatkan umpan William Da Silva pada menit ke-45+4.

Sampai akhir babak pertama, tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. Sementara waktu, Arema FC masih unggul 1-0 atas Persita Tangerang.

