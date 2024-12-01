Shin Tae-yong Ngaku Mirip Marselino Ferdinan saat Masih Jadi Pemain

Shin Tae-yong mengaku gaya mainnya mirip dengan Marselino Ferdinan saat masih jadi pesepakbola profesional (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

SHIN Tae-yong mengakui gaya bermainnya sangat mirip dengan Marselino Ferdinan ketika masih menjadi pemain. Kedua sosok ini memang bermain di posisi yang sama, yakni gelandang serang.

Marselino masih menjadi sorotan setelah berhasil menjadi pahlawan kemenangan Timnas Indonesia atas Timnas Arab Saudi pada 19 November 2024. Pemain Oxford United itu berhasil mencetak dua gol pengunci kemenangan Skuad Garuda atas tim tamu 2-0.

Mempunyai peran kunci di Timnas Indonesia, Marselino sejatinya masih berusia 20 tahun. Namun, bakatnya sudah tercium oleh Shin sejak menukangi Tim Merah Putih.

Mantan pemain Persebaya Surabaya itu sudah menjadi andalan sejak di Timnas Indonesia U-20. Sejak debut di bawah arahan Shin pada 2021, Marselino terus menjadi andalan.

Pria asal Korea Selatan itu mengakui, Marceng mempunyai gaya bermain yang sangat mirip dengannya sebagai gelandang serang. Mantan pemain Seongnam Ilhwa itu memberikan pengakuan ini di depan anaknya, Shin Jae-won, dan rekannya Iksam Hyung.

“Marselino (Ferdinan). Mirip dengan gaya yang saya mainkan ketika saya masih menjadi pemain,” kata Shin dikutip dari kanal YouTube Iksam Hyung, Minggu (1/12/2024).