Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Ngaku Mirip Marselino Ferdinan saat Masih Jadi Pemain

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |19:11 WIB
Shin Tae-yong <i>Ngaku</i> Mirip Marselino Ferdinan saat Masih Jadi Pemain
Shin Tae-yong mengaku gaya mainnya mirip dengan Marselino Ferdinan saat masih jadi pesepakbola profesional (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

SHIN Tae-yong mengakui gaya bermainnya sangat mirip dengan Marselino Ferdinan ketika masih menjadi pemain. Kedua sosok ini memang bermain di posisi yang sama, yakni gelandang serang.

Marselino masih menjadi sorotan setelah berhasil menjadi pahlawan kemenangan Timnas Indonesia atas Timnas Arab Saudi pada 19 November 2024. Pemain Oxford United itu berhasil mencetak dua gol pengunci kemenangan Skuad Garuda atas tim tamu 2-0.

Marselino Ferdinan bergabung Oxford United. (Foto: Instagram)

Mempunyai peran kunci di Timnas Indonesia, Marselino sejatinya masih berusia 20 tahun. Namun, bakatnya sudah tercium oleh Shin sejak menukangi Tim Merah Putih.

Mantan pemain Persebaya Surabaya itu sudah menjadi andalan sejak di Timnas Indonesia U-20. Sejak debut di bawah arahan Shin pada 2021, Marselino terus menjadi andalan.

Pria asal Korea Selatan itu mengakui, Marceng mempunyai gaya bermain yang sangat mirip dengannya sebagai gelandang serang. Mantan pemain Seongnam Ilhwa itu memberikan pengakuan ini di depan anaknya, Shin Jae-won, dan rekannya Iksam Hyung.

“Marselino (Ferdinan). Mirip dengan gaya yang saya mainkan ketika saya masih menjadi pemain,” kata Shin dikutip dari kanal YouTube Iksam Hyung, Minggu (1/12/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188494/penghormatan_spesial_bangkok_united_kepada_pratama_arhan-sCJq_large.jpg
Ayah Pratama Arhan Meninggal Dunia, Bangkok United Berduka dan Beri Penghormatan Spesial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188435/pratama_arhan_dan_ernando_ari-EvFW_large.jpg
Skuad Timnas Indonesia Berduka Ayah Pratama Arhan Meninggal Dunia: Dari Indra Sjafri hingga Ernando Ari Sampaikan Belasungkawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188422/azizah_salsha-yFpc_large.jpg
Ayah Pratama Arhan Meninggal Dunia, Azizah Salsha Datang Melayat ke Rumah Duka di Blora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188389/pratama_arhan-CMD5_large.jpg
Ayah Meninggal Dunia, Pratama Arhan Absen di Laga Persib Bandung vs Bangkok United?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/08/49/1653209/pereli-muda-diva-zahra-tutup-musim-2025-dengan-moncer-siap-naik-level-kompetisi-aws.webp
Pereli Muda Diva Zahra Tutup Musim 2025 dengan Moncer, Siap Naik Level Kompetisi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/08/sabar_karyaman_gutamamoh_reza_pahlevi_isfahani.jpg
Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Sabar/Reza Hancurkan Wesley/Junsuke, Indonesia 1-1 Singapura 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement