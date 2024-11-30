Marselino Ferdinan Langsung Cetak Gol di Laga Oxford United vs Millwall FC di Liga 2 Inggris 2024-2025 Malam Ini?

MARSELINO Ferdinan cetak gol di laga Oxford United vs Millwall FC di pekan ke-18 Liga 2 Inggris 2024-2025 yang berlangsung Sabtu, (30/11/2024) pukul 19.00 WIB? Disinyalir laga malam ini akan menjadi partai debut Marselino Ferdinan bersama tim senior Oxford United.

Marselino Ferdinan dalam empat laga terkini yang dijalani Oxford United di Liga 2 Inggris 2024-2025 selalu masuk daftar susunan pemain (DSP). Meski tidak dimainkan, setidaknya Marselino Ferdinan menunjukan dirinya sanggup masuk 20 pemain terbaik Oxford United.

(Marselino Ferdinan selalu masuk DSP Oxford United dalam empat laga terakhir)

Faktor kedua adalah Pesaing Marselino Ferdinan di posisi winger kiri, Przemyslaw Placheta, mengalami cedera. Selain itu, ada satu fakta lain yang mungkin mendorong pelatih Oxford United, Des Buckingham, memainkan Marselino Ferdinan.

Laga Oxford United vs Millwall FC disinyalir menjadi pertandingan pamungkas Marselino Ferdinan sebelum gabung skuad Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 20254. Beredar kabar, Marselino Ferdinan sudah mendapat izin dari Oxford United untuk memperkuat Timnas Indonesia di ajang dua tahunan itu.

Marselino Ferdinan dikabarkan merapat ke Timnas Indonesia pada 5 Desember 2024. Di saat bersamaan, setelah laga malam ini, Oxford United baru kembali bertanding pada 7 Desember 2024.

Karena itu, jangan heran jika Marselino Ferdinan turun di laga malam ini. Kehadiran Marselino Ferdinan sebenarnya dibutuhkan Oxford United dijadikan sosok pembeda.