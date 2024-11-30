Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Imbang Arab Saudi vs China Bantu Timnas Indonesia Naik ke Posisi 2 Klasemen Grup C Kualifikasi Dunia 2026 Zona Asia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |06:55 WIB
Hasil Imbang Arab Saudi vs China Bantu Timnas Indonesia Naik ke Posisi 2 Klasemen Grup C Kualifikasi Dunia 2026 Zona Asia?
Timnas Arab Saudi akan bertemu China pada Maret 2025. (Foto: YouTube/AFC Asian Cup)
A
A
A

JIKA hasil laga Timnas Arab Saudi vs China di matchday ketujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung pada Kamis 20 Maret 2025 berakhir imbang, berpotensi membantu Timnas Indonesia naik ke posisi 2 klasemen. Kok bisa? Begini penjelasannya.

Setelah seluruh tim menjalani enam laga, posisi puncak klasemen Grup C ditempati Jepang dengan 16 angka. Jepang unggul sembilan poin dari Australia di posisi dua yang mengoleksi tujuh angka.

Timnas Indonesia tampil oke di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Isra Triansyah/MPI)

(Timnas Indonesia tampil oke di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Isra Triansyah/MPI)

Menyusul di posisi tiga, empat, lima dan enam ada Timnas Indonesia, Arab Saudi, China dan Bahrain yang sama-sama mengemas enam angka. Timnas Indonesia berada di posisi lebih baik ketimbang Arab Saudi, China, dan Bahrain karena unggul produktivitas dan selisih gol.

Melihat kondisi di atas, peluang Timnas Indonesia untuk lolos Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Sebab, Timnas Indonesia hanya terpaut satu angka dari skuad Socceroos -julukan Timnas Australia- di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

Kebetulan, Timnas Indonesia akan bertemu Australia di matchday ketujuh Grup C yang digelar di kandang lawan pada 20 Maret 2025. Apakah Tminas Indonesia otomatis naik ke posisi Grup C jika menang atas Australia? Jawabannya belum.

Kemenangan atas Australia tidak menggaransi Timnas Indonesia naik ke posisi dua. Sebab, di saat bersamaan Arab Saudi yang mencoba bangkit hanya akan bersua China.

1 2
      
