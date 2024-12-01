Media Asing Ramai Soroti Timnas Indonesia yang Andalkan Pemain Muda di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Sumardji Angkat Bicara

MEDIA asing ramai soroti Timnas Indonesia yang andalkan pemain muda di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, pun angkat bicara.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia menurunkan pemain dengan rataan usia 22 tahun untuk ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sudah memanggil sebanyak 33 nama untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) di Bali menjelang turnamen itu.

Kebijakan Timnas Indonesia mengandalkan pemain muda kemudian menjadi sorotan media-media asing, terkhusus dari Asia Tenggara. Mereka menganggap Skuad Garuda membuat langkah yang tidak biasa.

Mengenai hal ini, Sumardji menjelaskan bahwa keputusan menurunkan skuad dengan rataan usia muda merupakan hasil dari rapat akbar para petinggi PSSI. Keputusan ini juga telah disesuaikan dengan target Timnas Indonesia di berbagai kompetisi.

“Ya, jadi begini, masing-masing federasi kan punya target. Satu masing-masing federasi itu mempunyai rencana, masing-masing federasi itu pasti ada program jangka panjang yang harus dijalankan sehingga semua pasti menyesuaikan dengan apa yang sudah direncanakan jauh-jauh hari dari federasi,” jelas Sumardji, dikutip pada Minggu (1/12/2024).

“Jadi, bukan keputusan Ketua Umum PSSI menurunkan sebagian besar pemain U-22 itu bukan serta merta langsung itu tidak,” sambungnya.