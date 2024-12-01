Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Asing Ramai Soroti Timnas Indonesia yang Andalkan Pemain Muda di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Sumardji Angkat Bicara

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |12:51 WIB
Media Asing Ramai Soroti Timnas Indonesia yang Andalkan Pemain Muda di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Sumardji Angkat Bicara
Para pemain Timnas Indonesia kala berlatih. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA asing ramai soroti Timnas Indonesia yang andalkan pemain muda di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, pun angkat bicara.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia menurunkan pemain dengan rataan usia 22 tahun untuk ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sudah memanggil sebanyak 33 nama untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) di Bali menjelang turnamen itu.

Timnas Indonesia

Kebijakan Timnas Indonesia mengandalkan pemain muda kemudian menjadi sorotan media-media asing, terkhusus dari Asia Tenggara. Mereka menganggap Skuad Garuda membuat langkah yang tidak biasa.

Mengenai hal ini, Sumardji menjelaskan bahwa keputusan menurunkan skuad dengan rataan usia muda merupakan hasil dari rapat akbar para petinggi PSSI. Keputusan ini juga telah disesuaikan dengan target Timnas Indonesia di berbagai kompetisi.

“Ya, jadi begini, masing-masing federasi kan punya target. Satu masing-masing federasi itu mempunyai rencana, masing-masing federasi itu pasti ada program jangka panjang yang harus dijalankan sehingga semua pasti menyesuaikan dengan apa yang sudah direncanakan jauh-jauh hari dari federasi,” jelas Sumardji, dikutip pada Minggu (1/12/2024).

“Jadi, bukan keputusan Ketua Umum PSSI menurunkan sebagian besar pemain U-22 itu bukan serta merta langsung itu tidak,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188524/john_heitinga_berpeluang_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_johnheitinga-jwsz_large.jpg
Profil John Heitinga, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia yang Terpantau Follow Instagram Para Petinggi PSSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188488/john_heitinga_berpotensi_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_bukan_giovanni_van_bronckhorst_johnheitinga-zifJ_large.jpg
Ini Pertanda John Heitinga yang Latih Timnas Indonesia Bukan Giovanni van Bronckhorst?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188477/timnas_indonesia-eulw_large.jpg
Media Belanda Tahu Siapa Calon Pelatih Timnas Indonesia Pilihan PSSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/51/3188264/thom_haye-0AmY_large.jpg
Reaksi Thom Haye soal Giovanni Van Bronckhorst yang Masuk Radar Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/08/11/1653023/jadwal-sea-games-2025-hari-ini-timnas-indonesia-u22-vs-filipina-start-pertahankan-emas-sepak-bola-putra-tps.webp
Jadwal SEA Games 2025 Hari Ini: Timnas Indonesia U-22 vs Filipina, Start Pertahankan Emas Sepak Bola Putra
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/07/campus_league_futsal_2025.jpg
UINSGD dan UNJ Ukir Rekor! Sabet Juara Campus League Futsal 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement