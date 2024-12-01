Timnas Putri Indonesia vs Singapura di Semifinal Piala AFF Wanita 2024, Exco PSSI: Semoga Cetak Sejarah

TIMNAS Putri Indonesia akan menghadapi Singapura di semifinal Piala AFF Wanita 2024. Jelang laga itu, Exco PSSI, Muhammad, pun menyampaikan harapannya.

Muhammad berharap Timnas Putri Indonesia bisa mencetak sejarah di ajang tersebut. Menurut Muhammad sendiri, lolos ke babak semifinal saja sudah menjadi capaian yang cukup positif untuk Safira Ika dan kolega. Hal itu menunjukkan perkembangan yang dimiliki Timnas Putri Indonesia.

“Alhamdulillah, ini pertama kali Indonesia lolos ke semifinal AFF 2024," kata Muhammad, dilansir dari laman PSSI, Minggu (1/12/2024).

Muhammad mengatakan Timnas Putri Indonesia tentunya harus fokus menatap laga semifinal. Pasalnya, timnya itu punya kans besar berprestasi dalam pesta sepakbola putri Asia Tenggara 2024.