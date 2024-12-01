Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Putri Indonesia vs Singapura di Semifinal Piala AFF Wanita 2024, Exco PSSI: Semoga Cetak Sejarah

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |11:29 WIB
Timnas Putri Indonesia vs Singapura di Semifinal Piala AFF Wanita 2024, Exco PSSI: Semoga Cetak Sejarah
Timnas Putri Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Putri Indonesia akan menghadapi Singapura di semifinal Piala AFF Wanita 2024. Jelang laga itu, Exco PSSI, Muhammad, pun menyampaikan harapannya.

Muhammad berharap Timnas Putri Indonesia bisa mencetak sejarah di ajang tersebut. Menurut Muhammad sendiri, lolos ke babak semifinal saja sudah menjadi capaian yang cukup positif untuk Safira Ika dan kolega. Hal itu menunjukkan perkembangan yang dimiliki Timnas Putri Indonesia.

Timnas Futsal Putri Indonesia

“Alhamdulillah, ini pertama kali Indonesia lolos ke semifinal AFF 2024," kata Muhammad, dilansir dari laman PSSI, Minggu (1/12/2024).

Muhammad mengatakan Timnas Putri Indonesia tentunya harus fokus menatap laga semifinal. Pasalnya, timnya itu punya kans besar berprestasi dalam pesta sepakbola putri Asia Tenggara 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188412/timnas_putri_indonesia-3CTU_large.jpg
Klasemen Sementara Grup A SEA Games 2025 Kelar Timnas Putri Indonesia vs Singapura: Garuda Pertiwi Jaga Asa Lolos Semifinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188405/timnas_putri_indonesia-mXE2_large.jpg
Hasil Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Singapura di SEA Games 2025: Garuda Pertiwi Menang Comeback 3-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188395/timnas_putri_indonesia-3h2X_large.jpg
Hasil Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Singapura: Nur Farhanah Cetak Gol, Garuda Pertiwi Tertinggal 0-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188384/timnas_putri_indonesia-cX1m_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Timnas Putri Indonesia vs Singapura di SEA Games 2025 Sore Ini
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/08/11/1652969/mo-salah-meradang-jadi-cadangan-liverpool-kami-tak-lagi-punya-hubungan-haz.webp
Mo Salah Meradang Jadi Cadangan Liverpool: Kami Tak Lagi Punya Hubungan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/07/annabella_putri_yohana.jpg
Siap Guncang Bangkok! Kontingen Biliar Indonesia Pede Borong Emas SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement